Ludovic Orban critică partenerii de guvernare ai PNL: "De multe ori parcă nu s-au născut aici"

"Avem nişte parteneri de guvernare care de multe ori parcă nu s-au născut aici. Nu i-am văzut la Ziua Drapelului naţional, nu i-am văzut la momente esenţiale în celebrarea a tot ceea ce este simbol al naţiunii române, ca să nu spun că nu i-am văzut jurând pe Biblie şi nu i-am văzut făcând cruce.", a spus Orban, duminică, la şedinţa de alegeri interne din cadrul Organizaţiei PNL Bacău.

"Noi suntem altfel, noi suntem un partid care este născut din fibra poporului român, un partid care ţine cont de toată matricea componentă a personalităţii României, noi trebuie să fim partidul care are forţa şi capacitatea de a apăra fiecare român, indiferent unde este el, că este în România sau că trăieşte în orice ţară din Europa sau din lume", a adăugat președintele PNL.

Orban: Trebuie să fim un partid care să sprijinim toate valorile tradiţionale ale românilor, valori cum sunt familia, biserica, satul românesc, comunitatea

"De la 1875 PNL a fost motorul dezvoltării României şi aşa trebuie să rămânem în continuare, dar trebuie să fim Partidul Naţional Liberal, puternic ancoraţi în istoria noastră, în tradiţiile noastre, în obiceiurile specifice, în menţinerea identităţii şi a personalităţii poporului român. Trebuie să fim un partid care să fie puternic legat de biserică, un partid care să promoveze morala creştină ca fundament al moralei publice. Noi trebuie să fim un partid care să sprijinim toate valorile tradiţionale ale românilor, valori cum sunt familia, biserica, satul românesc, comunitatea. Noi suntem un partid care nu are voie niciodată să-şi uite trecutul.

Noi trebuie să fim partidul care să se bată, aşa cum s-a bătut Brătianu la negocierile pentru pace riscându-şi funcţia de prim-ministru pentru a apăra interesele fundamentale ale României în faţa oricărui partener atât de la nivel european, cât şi de la nivel internaţional. Noi trebuie să promovăm imaginea României, interesele României, să transformăm într-adevăr România într-un partener respectat, apreciat, care să aibă un cuvânt greu de spus şi un partener care să aibă forţa să-şi atingă forţele în parteneriatul pe care îl avem atât la nivelul NATO, cât şi UE", a mai spus Orban.

El a arătat că dezvoltarea Moldovei este fundamentală.

"Pentru mine este fundamental să dezvoltăm Moldova. Echilibrul în dezvoltare între regiunile României este vital pentru România. Nu mai trebuie să acceptăm menţinerea decalajelor de dezvoltare care au fost menţinute de guvernările PSD. Dezvoltarea Moldovei înseamnă pentru noi şi o şansă în plus ca Basarabia să se apropie de noi poate până la o posibilă unire", a susţinut Orban.

"Dau PNL chiar şi viaţa dacă este nevoie"

"Sunt un garant al faptului că toţi primarii PNL vor beneficia de susţinere prioritară de la nivelul conducerii centrale şi de la nivelul Guvernului României. PNDL 3 este o necesitate, dar un PNDL 3 adevărat, cu o sumă care într-adevăr să permită realizarea unor obiective de investiţii.

Am auzit de o sumă de 7 miliarde. Păi PNDL 1 a fost în valoare de aproape 20 de miliarde, PNDL 2 a fost în valoare de 30 şi ceva de miliarde, următorul Plan Naţional de Dezvoltare Locală trebuie să aibă o valoare locală de cel puţin 40 de miliarde, într-un program multianual gândit în funcţie de spaţiul bugetar pe care îl creăm în cei cinci ani de aplicare a programului respectiv şi el trebuie să finanţeze obiective vitale de dezvoltare a infrastructurii - infrastructura de transport, infrastructura de gaz, infrastructura de apă, infrastructura de canalizare, pentru că altfel nicio comunitate nu se poate dezvolta dacă nu asigură aceste elemente fundamentale de infrastructură, care sunt baza oricărei comunităţi locale.

Congresul este despre alegerea conducerii PNL, în special a preşedintelui PNL. Candidez pentru funcţia de preşedinte al PNL pentru că am convingerea că împreună cu dumneavoastră am capacitatea de a duce în următorii patru ani PNL spre victorii, exact aşa cum am condus PNL spre victorie în aproape toate alegerile pe care le-am avut din 2017 până astăzi.

Dau PNL, aşa cum dau de 30 de ani, mintea mea, sufletul meu, inima mea, timpul meu, energia şi chiar şi viaţa dacă este nevoie. Nu există niciun fel de limită în efortul pe care sunt capabil să-l fac pentru a duce PNL şi România acolo unde îi este locul, pe primul loc", a declarat Ludovic Orban.

La şefia PNL Bacău candidează Mircea Fechet.

