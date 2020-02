Orban, scos din sărite de întrebările privind banii românilor

”A câta oară îmi puneți întrebarea asta? Credeți că o să aveți un răspuns diferit față de ce v-am spus până acum?”, a fost replica lui Ludovic Orban pentru un jurnalist care l-a întrebat dacă se măresc alocațiile cu 4%.

”Nu pot fi majorate, nu poate fi pusă în practică legea, de aceea am dat ordonanța de urgență pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a majorării alocațiilor. Această dublare, care a fost impusă de PSD și de câțiva populiști din Parlament, nu prea are fundament în realitate pentru că nu poți să dublezi alocațiile de două ori într-un an. În mod evident, acest lucru nu poate fi rezolvat decât la rectificarea bugetară”, a spus Ludovic Orban.