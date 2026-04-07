Organizația de seniori a PUSL, dialog despre tradiții: Paștele de odinioară, readus în actualitate

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), prin organizația de seniori, a organizat o dezbatere dedicată tradițiilor pascale românești și modului în care acestea continuă să dea sens vieții comunității.

Evenimentul a reunit membri ai organizației de seniori a PUSL, alături de invitați, într-un dialog cald despre Paștele de odinioară, despre obiceiuri, credință și despre felul în care aceste valori pot fi transmise mai departe generațiilor tinere.

Discuțiile au adus în prim-plan semnificația profundă a sărbătorii, dincolo de timp: apropierea dintre oameni, liniștea sufletească și forța comunității.

Simona Man – Lider Departamentul Agricultură al PUSL:

„Tradițiile pascale sunt parte din identitatea noastră profundă. Ele ne leagă de rădăcini, de familie și de valorile care au ținut comunitățile unite de-a lungul timpului.”

Daniel Florea – Lider PUSL București:

„Avem nevoie de astfel de momente care ne aduc împreună și ne reamintesc ce este cu adevărat important: liniștea, familia și respectul pentru valorile noastre.”

Lavinia Șandru – Președintele BCSC al PUSL:

„Paștele nu este doar o sărbătoare, este o stare. Este momentul în care ne întoarcem la noi, la credință, la oameni și la lucrurile care dau sens vieții. Tradițiile nu sunt despre trecut, ci despre cum alegem să ne construim viitorul. Iar dacă le păstrăm vii, păstrăm vie și identitatea noastră.”

Prin această inițiativă, PUSL își reafirmă angajamentul de a susține valorile autentice și de a crea spații de dialog între generații, în care experiența și înțelepciunea seniorilor devin repere pentru viitor.