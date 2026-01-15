Parlamentarii sunt încă în vacanță, deși ar trebui să fie la cabinete. În fiecare an au peste 100 de zile libere

Indemnizaţia unui parlamentar ajunge la aproape 11.000 de lei net lunar / Sursa foto: Profimedia Images

Parlamentarii români sunt campioni la vacanțe. Senatorii si deputații adună aproximativ 100 de zile libere pe an, cele mai multe în vacanţele de vară şi de iarnă. Indemnizaţia unui parlamentar ajunge la aproape 11.000 de lei net lunar, bani pe care îi primesc chiar dacă au fost liberi.

În teorie, vacanțele parlamentarilor ar trebui să fie dedicate activităților din teritoriu, unde senatori și deputați se întâlnesc cu alegătorii. În practică, rareori sunt organizate rapoarte sau întâlniri publice care să justifice aceste perioade extinse de absență din Parlament.

„Potrivit informaţiilor de pe site-ul Camerei Deputaţilor, acesta este sediul cabinetului parlamentar al unui deputat USR de Bucureşti. După cum se poate vedea, uşa este încuiată, deci nu avem activitate aici, asta deşi astăzi este zi lucrătoare pentru toţi românii, dar trebuie să spunem că pentru aleşi este în continuare vacanţă parlamentară”, a transmis Alina Tănase, reporter Antena 3 CNN.

În timp ce Guvernul și alte instituții continuă să funcționeze pe tot parcursul anului, aleșii beneficiază de un regim privilegiat, finanțat integral din bani publici. Pe lângă indemnizaţie, încasează lunar şi o sumă pentru funcţionarea cabinetelor parlamentare, în valoare de aproximativ 30.000 de lei.

„Încercăm să vedem dacă parlamentarii de opoziţie au activitate în această perioadă, însă iată, nici aici nu avem mai mult succes. Aceasta este adresa pe care o au trecută mai mulţi deputaţi de la POT în dreptul cabinetelor parlamentare, însă iată că şi aici uşa este încuiată”, a mai transmis Alina Tănase, reporter Antena 3 CNN.

Dacă în Bucureşti nu am avut prea mult succes, în ţară aleşii par ceva mai implicaţi.

Reporter: „Aveţi astăzi audienţe?”

Geanina Pistru, deputat PNL: „Am o audienţă, dar mâine. Astăzi dau încă două, dar nu le am chiar aici în cabinet, pentru că doresc să fie în afara cabinetului cu două persoane de la ceva asociaţie.”

„Avem şi audienţe. Poftiţi! În fiecare săptămână, aici mă găsiţi. Să ştiţi că lumea e foarte supărată şi vin oamenii cu tot soiul de probleme care se leagă în principal de creşterea taxelor, de creşterea impozitelor”, a declarat Mihai Fifor, deputat PSD.

Adrian Wiener, deputat USR: „Şi audienţe, şi interpelări, şi propuneri de legi pe care le gândim şi le punem, ce se întâmplă de obicei.”

Reporter: „Cu ce probleme vin oamenii?”

Adrian Wiener, deputat USR: „Tot soiul de probleme care se leagă în principal de măsurile luate de Guvern pe care unii dintre ei le considră a fi injuste, de creşterea de taxe şi impozite.”

Senatorii și deputații adună, anual, aproximativ 100 de zile libere.

„Chiar că nu ştiu (n.r. numărul zilelor libere), dar probabil că foarte multe. Sau îşi iau ei vacanţă. Cred că o lună de zile”, spune o femeie.

Pe lângă indemnizaţie şi banii pentru cabinetele parlamentare, senatorii şi deputaţii mai beneficiază de sume pentru cazare şi transport dacă nu locuiesc în Bucureşti sau Ilfov.