Patru incidente într-un singur an. PUSL cere explicații: „Cine răspunde pentru lipsa măsurilor?”

Lavinia Șandru. Foto: Agerpres

Un caz extrem de grav petrecut într-o comună din județul Vâlcea ridică întrebări serioase cu privire la modul în care instituțiile responsabile au intervenit pentru protejarea copiilor. Un minor cu vârsta sub 14 ani este acuzat că ar fi comis patru fapte de violență sexuală într-un singur an.

Pentru că nu a împlinit vârsta răspunderii penale, dosarul minorului a fost clasat. PUSL atrage însă atenția că închiderea cauzei penale nu înseamnă că autoritățile sunt eliberate de obligația de a interveni.

Partidul solicită DGASPC Vâlcea să comunice public ce măsuri de protecție și reeducare au fost dispuse, cum au fost aplicate și cine a verificat dacă acestea au avut vreun efect.

„Legea nu se oprește în momentul în care procurorul constată că un copil nu răspunde penal. Din acel moment începe responsabilitatea instituțiilor de protecție socială. Cerem DGASPC Vâlcea să prezinte clar ce măsuri au fost dispuse, cum au fost aplicate și cine le-a verificat eficiența. Dacă au existat patru incidente într-un singur an, este evident că intervenția de până acum fie nu a existat, fie nu a produs rezultatele necesare”, a declarat Florin Pețu, secretar general adjunct al PUSL.

Legea nr. 272/2004 permite instituirea unor măsuri precum evaluarea psihologică, consilierea, supravegherea și, atunci când situația o impune, plasarea copilului într-un serviciu specializat. PUSL cere să se afle dacă aceste instrumente legale au fost folosite efectiv după primul incident și dacă repetarea faptelor putea fi prevenită.

„Acasă ar trebui să fie locul în care orice om se simte în siguranță. Niciun om nu trebuie lăsat singur în fața fricii”, a declarat Lavinia Șandru.

PUSL subliniază că respectarea drepturilor minorului acuzat trebuie să meargă împreună cu protejarea victimelor și cu prevenirea unor noi asemenea fapte. Lipsa răspunderii penale nu poate însemna lipsa oricărei intervenții instituționale.

Pe scurt: într-o comună din județul Vâlcea, patru incidente într-un singur an pun autoritățile în fața unei întrebări apăsătoare — ce au făcut după primul caz pentru ca următoarele să nu mai aibă loc?