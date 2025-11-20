Penalizarea de 85% la cumulul pensie-salariu se va aplica doar la pensiile speciale. Dogioiu: Nu se taie salariile cu 10%

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului. Sursa foto: captură video facebook Guvern

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a precizat joi, după ședința de Guvern, că penalizarea de 85% din pensie în cazul cumului pensie-salariu se va aplica doar în ipoteza pensiilor necontributive. Totodată, ea a precizat că salariile nu se taie cu 10% și că reducerea de care se discută se referă la fondul de cheltuieli cu personalul.

"În privința cumului pensie-salariu, penalizarea cu 85% din pensie a acestui cumul e doar în ipoteza pensiilor necontributive. Cele contributive nu sunt afectate cu nimic de această prevedere.

Acest proiect trebuie trimis spre avizare la CSM.

Dorința e ca săptămâna viitoare, proiectul fie să intre în procedura parlamentară rapidă, fie să fie cuplat cu angajarea răspunderii pe pensiile magistraților, sub rezerva avizului CSM pentru acel proiect de lege", a spus Dogioiu.

De asemenea, ea a subliniat că nu se taie salariile cu 10%.

"Salariile nu se taie cu 10%, e vorba doar de o reducere a fondului de cheltuieli cu personalul, fiecare ordonator va avea libertatea cum anume va opera o reducere stabilita prin proiect, când se va întâmpla. Nu va exista o prevedere normativă care să taie sal cu 10% cum s-a întâmplat în 2010. Se pot tăia sporuri, norme de hrană", a spus Dogioiu.

Și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că nu există nici un proiect care să taie 10% din salariile medicilor. Ministrul a adăugat că sistemul de sănătate nu va fi afectat de interdicția cumul salariu - pensie.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă că ar trebui să existe excepții privind interzicerea cumului pensie-salariu la stat, în cazurile în care există o criză de personal cum se întâmplă în Educație sau Sănătate. Precizările președintelui PSD vin după ce premierul Ilie Bolojan a declarat la rândul său, miercuri, că adoptarea interdicţiei cumulului pensiei cu salariul nu afectează zona de educaţie sau de sănătate.

Proiectul de OUG consultat de Antena 3 CNN prevede ca pensionarii care sunt reangajați sau cei care aleg să continue să muncească la stat vor fi obligați să renunțe la 85% din pensie, inclusiv pensionarii speciali. Aceștia pot continua să muncească până la vârsta de 70 de ani.

În privința discuțiilor privind reducerea de 10%, premierul Iie Bolojan a precizat ăntr-un interviu publicat miercuri de Pro TV, că pachetul de austeritate care vizează administrația recomandă ca toate ministerele să aibă în vedere pentru 2026 ”o reducere a cheltuielilor cu până la 10% din anvelopa salarială”. Potrivit lui Ilie Bolojan, această măsură nu va însemna neapărat concedieri. El a precizat că unii miniștri pot face reduceri de personal, ”dacă se constată, în urma analizei, că este personal excedentar”, însă alții ”pot să lucreze la sporuri” sau la alte măsuri de acest gen. Totodată, întrebat despre poziția ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, care a declarat că nu este de acord cu tăieri cu 10% a cheltuielilor de personal din MApN , premierul Ilie Bolojan a avertizat că ”este greu” să facă excepții, iar ”toți cei care suntem într-o funcție publică, toate ministerele, într-o formă sau alta, trebuie să fie parte la acest efort”.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat miercuri, că pachetul privind reforma în administraţia locală şi centrală prevede o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal în administraţia publică centrală şi o variantă alternativă pentru administraţia publică locală, care înseamnă fie reducerea unor posturi ocupate şi vacante, fie diminuarea cu 10% a cheltuielilor de personal.