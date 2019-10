PENSII 2019. Ce se va întâmpla cu pensiile românilor, după ce moțiunea de cenzură a trecut. Anunțul făcut de Viorica Dăncilă

Foto: pixabay.com

PENSII 2019. Viorica Dăncilă a vorbit despre pensiile românilor, în prima ședință de Guvern după ce moțiunea de cenzură a trecut. Dăncilă cere ca PNL și Iohannis să își asume public ca pensiile și salariilr românilor sî fie plătite la timp.

PENSII 2019. „Am crescut salariile și pensiile și am asigurat sumele necesare în buget pentru acordarea tuturor drepturilor sociale. Am crescut punctul de pensie, am adus echitatea în sistemul de pensii.

Cer PNL și domnului președinte Iohannis să-și asume public că pensiile și salariile vor fi plătite la timp și majorate conform legislației în vigoare. Românii merită venituri corecte și decente după o viață de muncă”, a spus Viorica Dăncilă.