Petre Daea, ministrul Agriculturii: "Eu sunt ca panoul fotovoltaic. Sunt unii care s-au născut obosiţi"

Ministrul agriculturii, Petre Daea, spune într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN că românii nu ar trebui să-şi facă griji în privinţa hranei pentru anii ce urmează.

Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Alexandru Dobre

"Avem semănat la această dată, pus în sol, peste 2 milioane de hectare de grâu, ceea ce înseamnă că pâinea pentru România este asigurată", a explicat ministrul.

Totodată, Petre Daea a declarat că este "ca panoul fotovoltaic", în timp ce "unii s-au născut obosiţi", făcând referire la criticile pe care le-a primit pentru acţiunile pe care le-a întreprins pe teren, în culturile din ţară sau pe şantierele sistemelor de irigaţii.

"În România avem sol, avem posibilitatea să creștem animale, avem posibilitatea să ne hrănim cu tot ceea ce avem în acest perimetru extraordinar", a declarat Petre Daea pentru Antena 3 CNN.

Ministrul agriculturii spune însă că acest anul 2022 a fost unul foarte greu din cauza războiului, climei, dar şi efectele pandemiei.

"În cei 54 de ani de activitate, nu a fost un an mai greu ca acesta. Anul 2022 a fost cel mai greu an din activitatea mea, un an extraordinar din punct de vedere climatic. Un an cu foarte multe probleme", a explicat Petre Daea.

Întrebat de forţa de muncă din agricultură, ministrul spune că vrea să aducă tinerii plecaţi în străinătate acasă prin diferite forme de sprijin pe care le acordă.

"România în 2016 era pe locul 10 privind fermierii care au vârsta sub 25 de ani, iar acum este pe locul cinci. Sunt o serie de forme de sprijin care se adresează tinerilor în agricultură.

În interviul acordat, ministrul vorbeşte despre previziunile sale asupra anului 2023. "Am încredere în făuritorii de hrană din România, ei ne-au asigurat hrana până acum şi ne-o vor asigura şi de acum încolo, ăsta este motivul pentru care nu sunt motive de îngrijorare pentru anul viitor", a spus Petre Daea.

Ministrul agriculturii vorbşte despre familia sa şi felul în care a crescut.

"Am crescut într-o familie săracă care s-a gândit să facă câte ceva în fiecare zi în așa fel încât să înveţe copii. Tot timpul am muncit și muncesc", a mai precizat acesta.

În încheiere, Petre Daea a transmis un mesaj către agricultori, dar şi pentru toţi românii.

"Vă îmbrățișez, dragi făuritor de hrană ai țării, dragi fermieri, îmbrățișez pe fiecare dintre cei care se caută acum și se întâlnesc fie în casele părinților, fie la biserică, fie la restaurante. Să rămânem împreună, să iubim țara și s-o păstrăm, că merită", mesajul ministrului agriculturii către români.