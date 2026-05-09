Pîslaru: România a atras 108 miliarde de euro şi a contribuit la bugetul comunitar cu 36 de miliarde de euro

România a primit de la Uniunea Europeană de trei ori mai mult decât a contribuit la bugetul comunitar – 108 miliarde de euro atrase, față de 36 de miliarde plătite – a declarat sâmbătă ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, la un eveniment organizat de Ziua Europei, notează Agerpres.

Prezent la The Youth – Centrul Național al Ecosistemului de Tineret, un spațiu finanțat din Fondul Social European Plus –, Pîslaru a legat semnificația zilei de valorile europene ale României.

„Se suprapun mai multe lucruri importante. În primul rând, astăzi este Ziua Europei. La mulţi ani, Europa! La mulţi ani, România! Să fii român înseamnă să fii european. Valorile europene sunt valori româneşti. România, de când este stat modern, este europeană şi oricine încearcă să sugereze orice altceva înseamnă că nici nu ştie istorie şi nici nu înţelege importanţa acestor valori pentru viitor. În acest moment, în care discutăm de unitate în diversitate, mesajul meu este nu acela de a avea discuţia despre Uniunea Europeană ca divizând societatea, ci mai degrabă exact acela de a recunoaşte că tocmai dezbaterea, tocmai diversitatea sunt unele dintre valorile cele mai importante europene. Dar spuneam că se suprapun două lucruri: valorile europene, Ziua Europei, cu aniversarea Zilei Naţionale a Tineretului, care a fost săptămâna trecută, şi iată în ce loc mai bun de a discuta despre Europa şi despre viitorul Europei decât în The Youth, acest centru pentru tineret, care este finanţat din fonduri europene prin Fondul Social European Plus. Sunt 32 astfel de centre deja construite şi mai urmează încă o generaţie şi este foarte important să vedem aici cum spaţiul acesta este făcut de tineri, pentru tineri şi complet aliniat cu dezideratul de a avea generaţia care vine mult mai aproape şi contribuind direct la prezentul construcţiei europene, nu numai la un viitor îndepărtat”, a precizat acesta.

Ministrul a prezentat apoi bilanțul concret al relației României cu fondurile europene, subliniind că țara a parcurs un drum economic semnificativ de la aderare până în prezent.

„Avem o matematică clară, pentru că sunt multe cifre vehiculate şi vreau să clarific lucrul acesta. România a atras 108 miliarde de euro şi a contribuit la bugetul comunitar cu 36. Deci discutăm de peste 72 de miliarde de euro nete pentru România şi mai vă spun încă un lucru: am intrat la 44% din media Uniunii Europene PIB pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare, iar acum suntem la peste 80%. Am întrecut în acest proces alte ţări, cum ar fi Cehia, Portugalia, Grecia, iar lucrurile acestea ne fac să fim o poveste de succes la nivel european. Deci astăzi, când aniversăm Europa, astăzi aniversăm povestea de succes a României în Europa. De fapt, despre asta este vorba”, mai spune Pîslaru.

Evenimentul – organizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene împreună cu Fundația Națională pentru Tineret – a avut un format nonformal, dedicat dialogului dintre tineri și reprezentanții instituțiilor europene.