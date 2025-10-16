PNL cere AEP să investigheze cheltuielile electorale ale AUR: „A mințit, a manipulat și a încălcat legea”

Lideurl AUR, George Simion. Foto: Hepta

Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a anunțat joi că a sesizat Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) cu privire la posibile încălcări „grave” ale legislației privind finanțarea campaniilor electorale. Liderul liberal susține că AUR a „mințit, manipulat și a încălcat legea”. În sesizare, Alexandru Muraru afirmă că programele de „internship” promovate de AUR în rândul tinerilor au reprezentat, de fapt, muncă neplătită. El acuză, de asemenea, partidul de cheltuieli de propagandă electorală nedeclarate, derulate printr-o rețea informală de conturi false, pagini anonime și „site-uri fantomă”.

Liberalul cere AEP oprirea rambursării cheltuielilor electorale către AUR și declanșarea unei anchete complete, potrivit unui comunicat de presă transmis redacției Antena3.ro.

Vicepreședintele PNL a enumerat în sesizarea către AEP o serie de nereguli din campania electorală a AUR care au ieșit la iveală în spațiul public, printre care:

programul de „internship” promovat de AUR, „în fapt o formă de exploatare politică a tinerilor, ar fi fost folosit pentru activități electorale ilegale, inclusiv pentru operarea unui call center și producerea de conținut politic, acțiuni interzise și nedeclarate conform legii”;

„în fapt o formă de exploatare politică a tinerilor, ar fi fost folosit pentru activități electorale ilegale, inclusiv pentru operarea unui call center și producerea de conținut politic, acțiuni interzise și nedeclarate conform legii”; cheltuieli de propagandă electorală neraportate, „printr-o rețea informală de conturi false, pagini anonime și „site-uri fantomă”. Aceste mecanisme au fost folosite pentru a manipula opinia publică și a induce în eroare alegătorii în timpul campaniei electorale, inclusiv prin campanii de dezinformare despre alți candidați”;

„România nu mai poate tolera o formațiune care își clădește capitalul electoral pe minciună, fanatism și încălcarea legii. AUR nu este un partid antisistem, este un partid antistat.

Când transformi tinerii în instrumente de propagandă, când folosești resurse publice în scop electoral și când manipulezi opinia publică prin campanii de dezinformare finanțate netransparent, nu ești un actor democratic – ești un pericol pentru democrație.

(...) Legea trebuie să fie aceeași pentru toți – și pentru cei care țipă cel mai tare despre patriotism”, a declarat Alexandru Muraru, deputat și președinte PNL Iași.

Alexandru Muraru a făcut apel la AEP să „dovedească faptul că nimeni nu este mai presus de lege, indiferent de discursul pe care îl afișează”.

„România are nevoie de politică bazată pe adevăr, nu pe ură, pe transparență, nu pe fraudă, pe muncă cinstită, nu pe exploatare. AUR a depășit linia roșie dintre competiția democratică și manipularea toxică. Este timpul ca instituțiile statului să sancționeze ferm aceste derapaje”, a mai scris vicepreședintele PNL în comunicatul citat.

În luna iulie, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat că aplicat amenzi în valoare de peste 1,6 milioane de lei şi a confiscat peste 19,5 milioane de lei, în urma controalelor care au vizat finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale din 2024 – 2025.