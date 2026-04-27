PNL îi amenință pe PSD-iști cu alegeri anticipate: „PNL e pe un trend crescător, românii își doresc reformă”

PNL va intra în Opoziție dacă Guvernul Bolojan va pica la votul moțiunii de cenzură anunțate de PSD și AUR, dar nu exclude nici scenariul unor alegeri anticipate, a declarat senatorul PNL Daniel Fenechiu, în Parlament. Liderul liberal a adăugat că PNL este pe un trend crescător și că românii își doresc reformele pe care le-a promis Ilie Bolojan.

Senatorul liberal a declarat că PNL a decis deja că dacă PSD dă jos Guvernul Bolojan nu va mai intra într-o coaliție cu partidul condus de Sorin Grindeanu. În aceste condiții, PNL ar mai avea două soluții: opoziția și anticipatele.

„Biroul Politic Național al PNL a luat decizia ca în ipoteza în care PSD dărâmă Guvernul condus de Ilie Bolojan să nu mai existe colaborare cu PSD. Nu pot să vă spun o altă ipoteză pentru că ea nu există.

Fără îndoială soluția este opoziția și nu excludem varianta alegerilor anticipate, sper să nu îi dezamăgesc pe cei care trăiesc cu impresia că ne teme foarte tare. Strategia reformistă a lui Ilie Bolojan arată că PNL e pe un trend crescător, românii își doresc reformă”, a declarat Daniel Fenechiu.

Totuși, Daniel Fenechiu a spus că până la numărarea voturilor de la moțiune de cenzură nu este o certitudine că ea va trece. Senatorul PNL a declarat că există „social-democrați, membri AUR care nu sunt de acord cu această decizie”.

„Vom încerca pe cât posibil să asigurăm guvernul Bolojan cât putem noi prin votul parlamentar. Fără îndoială, până când nu se numără voturile sarcina ta e să lupți pentru partidul pe care îl susții”, a mai spus Fenechiu.

PSD și AUR au anunțat, luni, că vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. PSD și-a retras sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan săptămâna trecută, iar toți miniștrii pe care îi avea în guvern și vicepremierul Marian Neacșu au demisionat. Neacșu a fost cel care azi, alături de Petrișor Peiu, au anunțat demersul celor două partide în Parlamentul României.

Biroul Politic Național al PSD a aprobat cu unanimitate de voturi colaborarea cu AUR pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dar Sorin Grindeanu i-a asigurat, potrivit surselor Antena 3 CNN, că PSD nu va face un guvern cu AUR.

Anunțul privind această moțiune de cenzură comună a venit după ce liderii PSD, PNL, USR și UDMR au stat față în față, la Palatul Cotroceni, la discuții cu președintele Nicușor Dan, care își dorește ca aceste patru partide să continue să guverneze împreună.