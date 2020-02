PNL, lovitură de ultimă oră: USR se aseamănă cu PSD

Afirmatiile lui Orban reprezintă un atac fără precedent la USR.

“Mă mâhneşte atitudinea pe care o au în ultima perioadă. Nu am răspuns, nu voi răspunde în niciun fel acestor atitudiuni pe care nu le consider normale, cu atât mai mult cu cât partenerii de la USR ştiu foarte bine că gândirea pe care o avem este aceea de a avea un proiect comun de guvernare şi nu cred că face bine pentru coeziunea forţelor democratice pro democraţie, pro orientare euro-atlantică clară a României, nu cred că face bine această atitudine care practic îi plasează umăr la umăr lângă PSD”, a spus Ludovic Orban.

De partea cealaltă, USR, respinge categoric orice asociere cu PSD. Deputatul Stelian Ion susţine că partidul său a votat împotriva miniştrilor propuşi de Orban în baza unor argumente şi nu pentru că ar exista vreun ''blat'' cu PSD.

"Este o critică, mi se pare nejustificată. Cred că nu putem fi acuzaţi de blat cu PSD. Faptul că am votat pentru sau împotriva unor nominalizări de miniştri nu poate duce la concluzia asta, dimpotrivă. Toate criticile noastre au fost argumentate, nu au fost critici fără nicio bază. Şi până la urmă nu USR a primit în rândurile sale parlamentari din PSD, nu USR racolează primari din PSD, pe modelul de la Iaşi, ar însemna să ne aşteptăm ca şi Gabriela Firea, care şi dumneaei a fost oponentă a lui Liviu Dragnea, să fie racolată şi primită în PNL", a afirmat Stelian Ion.

S-au ascuțit în ultimele luni de zile loviturile dintre PNL și USR. Cu binecuvântare de la Ludovic Orban și Dan Barna.

USR a luat la europarlamentare un scor care a facut partidul sa spere la finala prezidentiala, insa Dan Barna s-a impiedicat in primul tur spre Cotroceni si USR a intrat intr-un con de umbra care a provocat tensiuni in partid: USR-istii au inceput sa se arate unii pe altii cu degetul pentru esecul de la prezidentiale, altii au lansat acuzatii la adresa PLUS.

