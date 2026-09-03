POT vrea să construiască „Autostrada Dacilor”, de la Deva până la Petroșani. Însă proiectul a primit deja aviz negativ

POT vrea să construiască „Autostrada Dacilor”, de la Deva până la Petroșani (imagine cu caracter ilustrativ) Foto: Getty Images

Un grup de parlamentari din Partidul Oamenilor Tineri (POT) propune construirea unei noi șosele de mare viteză prin Carpați, proiect pe care l-au denumit „Autostrada Dacilor”. Pentru realizarea investiției, aleșii au inițiat un proiect de lege care stabilește inclusiv traseul viitoarei autostrăzi.

Potrivit propunerii legislative, „Autostrada Dacilor” ar urma să lege localitățile Deva, Simeria, Călan, Hațeg, Binita și Petroșani, traversând astfel zona Văii Jiului, potrivit Economica.

„Prezenta lege aprobă realizarea obiectivului de investiții de interes național și de utilitate publică «Autostrada Dacilor» cu următorul traseu: Deva - Simeria - Călan - Hațeg - Binita - Petroșani (Valea Jiului)”, se precizează în proiectul de lege.

Inițiativa îi are ca autori pe Vela Gheorghe, senator POT, Cernit Maria, deputat POT, Gavrilă Anamaria, deputat POT, Gavrilă Bianca-Eugenia, deputat POT, Irimia Ancuţa-Florina, deputat POT, și Popa Cristian-Alexandru, deputat POT.

Cum ar urma să fie finanțată Autostrada Dacilor

Conform proiectului, finanțarea investiției ar proveni în principal din fonduri externe nerambursabile, inclusiv programe europene destinate unor astfel de proiecte. La acestea s-ar adăuga bani de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate în fiecare an pentru această destinație.

Proiectul prevede și posibilitatea utilizării altor surse de finanțare constituite în condițiile legii.

Parlamentarii POT propun un termen de patru ani pentru construcție

Inițiatorii au stabilit și o serie de termene pentru etapele necesare realizării obiectivului de investiții. Astfel, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin CNAIR, ar trebui să organizeze, în cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic al autostrăzii.

În propunerea legislativă sunt prevăzute termene și pentru celelalte etape ale proiectului, iar perioada stabilită pentru construirea „Autostrăzii Dacilor” este de patru ani.

Proiectul a primit deja avize negative

Inițiativa parlamentarilor POT nu a fost însă primită favorabil de toate instituțiile care au analizat-o. Propunerea legislativă a primit deja avize negative, printre acestea numărându-se și cel al Consiliului Economic și Social (CES).

Reprezentanții CES susțin că stabilirea și aprobarea obiectivelor de investiții, indiferent dacă acestea sunt sau nu de interes național, țin de atribuțiile puterii executive, nu ale celei legislative.

În plus, CES consideră că proiectul aprobă prea devreme o investiție care, în opinia instituției, nu este suficient fundamentată.

O altă critică vizează modul în care este conceput traseul. Potrivit CES, acesta este analizat separat, fără să fie pus în legătură cu alte sectoare de infrastructură care au fost deja stabilite drept prioritare în Master Planul General de Transporturi și în Programul Operațional Transport 2021–2027.

În acest context, rămâne de văzut dacă proiectul de lege privind construirea „Autostrăzii Dacilor” va avansa în Parlament și care va fi, în cele din urmă, soarta acestei propuneri de infrastructură.