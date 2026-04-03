Predoiu, mesaj de ziua Jandarmeriei: Granița dintre libertate și anarhie e de multe ori pusă sub presiune

Cătălin Predoiu. sursa foto: Agerpres

Jandarmeria Română este o instituție fundamentală a statului, iar misiunea ei este, în ultimă instanță, în beneficiul cetățenilor, pentru siguranța acestora, pentru liniștea comunităților, pentru apărarea ordinii de drept, pentru protejarea unui spațiu public în care viața democratică să poată funcționa normal, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu ocazia Zilei Jandarmeriei, notează Agerpres.

Vineri sunt marcați 176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, instituție cu o istorie solidă și un rol esențial atât pentru cetățeni, cât și pentru stat.

Predoiu a subliniat că Jandarmeria reprezintă un pilon al ordinii publice în România, fiind prezentă la marile evenimente și adunări publice, intervenind în situații de violență, asigurând protecția instituțiilor și a obiectivelor importante, precum și securitatea transporturilor speciale. De asemenea, jandarmii sunt implicați în activități de protecție în jurul școlilor și în sprijinul altor structuri ale MAI, inclusiv în situații de urgență.

'În 2025, Jandarmeria Română a fost, de asemenea, prezentă acolo unde a fost nevoie de ea. Ca întotdeauna! A fost un an greu, cu presiune publică, cu multe evenimente de amploare, cu tensiuni și cu un climat social complicat. Și totuși, Jandarmeria a rămas la datorie și și-a făcut datoria', a mai spus ministrul de Interne.

El a adăugat că Jandarmeria nu apără doar ordinea publică, ci și ordinea democratică, subliniind că lipsa ordinii conduce la anarhie, dezordine și vulnerabilitate socială.

"Într-o societate liberă, oamenii au dreptul să se exprime, să participe la viața publică, să protesteze, să susțină idei și cauze, dar toate acestea trebuie să se desfășoare în cadrul legii. Libertatea are nevoie de ordine. Fără ordine publică, libertatea devine fragilă și se pierde. Fără respect pentru lege, drepturile celor de bună-credință devin vulnerabile. Rolul Jandarmeriei este tocmai acesta: să păstreze deschis, sigur și civilizat spațiul public, pentru ca cetățenii să își poată exercita drepturile liber și cu respect față de drepturile celorlalți. Granița dintre libertate și anarhie este de multe ori pusă sub presiune și atunci trebuie apărată cu hotărâre, tot pe baza legii", a afirmat Predoiu.