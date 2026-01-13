Predoiu: Nu există un proiect de lege de modificare a legislaţiei ce reglementează trecerea în rezervă pentru poliţişti şi militari

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne. sursa foto: Agerpres

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis liderilor sindicatelor reprezentative la nivelul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și reprezentanților organizațiilor profesionale din sistem că, în prezent, nu există niciun proiect de lege elaborat privind modificarea legislației care reglementează trecerea în rezervă sau încetarea raporturilor de serviciu cu drept de pensie pentru polițiști și militari, relatează Agerpres.

„Există discuţii la nivelul Guvernului privind creşterea a vârstei de pensionare. Aceste discuţii privesc perspectiva viitoare şi, în cazul în care vor fi avansate soluţii legislative, acestea vor include o perioadă de tranziţie şi vor fi supuse consultării. În orice discuţie legată de acest subiect, MAI va propune măsuri care să încurajeze rămânerea în sistem a personalului care îndeplineşte condiţiile de pensionare, cu respectarea cadrului legal şi a nevoilor operaţionale ale MAI”, a declarat Predoiu, potrivit unui comunicat al MAI transmis marți.

Precizările au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții sindicali, în contextul dezbaterilor publice recente privind vârsta de pensionare în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

„Persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare la acest moment nu îşi pot pierde vocaţia şi drepturile şi eventuale noi prevederi nu pot afecta retroactiv această vocaţie de pensionare şi condiţiile de pensionare pentru cei care au îndeplinit criteriile legii în vigoare”, a subliniat ministrul Afacerilor Interne.

Cătălin Predoiu a mai arătat că MAI susține dialogul constant cu partenerii sociali și respinge adoptarea unor măsuri care ar putea fi impuse unilateral, fără consultare și fără o evaluare riguroasă a impactului asupra funcționării sistemului.

„Siguranţa cetăţenilor depinde direct de stabilitatea şi profesionalismul oamenilor din MAI. Orice decizie care afectează cariera poliţiştilor şi a militarilor trebuie discutată transparent, responsabil şi în parteneriat cu cei direct implicaţi. MAI va informa din timp şi va consulta partenerii sociali cu privire la orice evoluţie legislativă relevantă”, a declarat Predoiu.

Potrivit comunicatului MAI, dialogul cu organizațiile sindicale și profesionale va continua, iar ministerul va susține soluții echilibrate și sustenabile, adaptate realităților specifice activităților desfășurate de personalul din sistem, astfel încât capacitatea operațională să fie menținută la nivelul necesar pentru asigurarea ordinii publice și a siguranței cetățenilor.