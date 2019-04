Premierul Dăncilă: Guvernul PSD - ALDE a reuşit să facă funcţională şi atractivă schema de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor

foto: guv.ro

Guvernul PSD - ALDE a reuşit să facă funcţională şi atractivă schema de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie, atât pentru companiile cu capital românesc, cât şi pentru cele cu capital străin, în mai puţin de un an de zile fiind semnate 28 de acorduri de finanţare în valoare de aproape 3 miliarde de lei, a declarat miercuri premierul Viorica Dăncilă.



"Mă bucur să găzduim la Palatul Victoria cea de a patra sesiune de înmânare a acordurilor de finanţare încheiate în baza schemei de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie. Acest lucru ne arată faptul că economia României este dinamică şi se bucură de încrederea mediului de afaceri, iar proiectele de investiţii care vor fi dezvoltate cu sprijin guvernamental vor aduce plusvaloare economiei româneşti prin efectul de multiplicare. Proiectele pentru care au fost înmânate astăzi acordurile de finanţare au o valoare totală de aproape 380 milioane de lei, iar sprijinul guvernamental este de peste 151 de milioane de lei", a afirmat Dăncilă, la Palatul Victoria, la ceremonia de înmânare a nouă acorduri de finanţare acordate în baza schemei de ajutor de stat 807/2014 pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie.



Premierul a adăugat că prin dezvoltarea acestor investiţii vor fi create aproximativ 900 de locuri de muncă în domenii în care România are oameni bine pregătiţi.



"Guvernul PSD - ALDE a reuşit să facă funcţională şi atractivă această schemă de ajutor de stat, atât pentru companiile cu capital românesc, cât şi pentru cele cu capital străin, fapt demonstrat de numărul mare de acorduri semnate. Astfel, în mai puţin de un an, am încheiat acorduri de finanţare pentru 28 de proiecte de investiţii, cu o valoare totală de aproape 3 miliarde de lei. Ajutorul aprobat pentru finanţare din partea statului este de peste un miliard de lei. Relevant este şi faptul că sprijinim, într-o manieră echilibrată, investiţiile cu capital românesc şi străin. Sunt proiecte ce vor genera peste 4.000 de noi locuri de muncă şi au contribuţie la dezvoltarea regională în valoare totală de 1,21 miliarde de lei", a precizat Viorica Dăncilă.



Prim-ministrul a subliniat că, astfel, Guvernul se implică în susţinerea investiţiilor în domenii cu un impact major în economie, dar şi cu impact social, cum ar fi: industria auto, industria aeronautică, industria alimentară şi cea a materialelor de construcţii, producţia de electrocasnice, dar şi sectorul serviciilor şi reciclarea materialelor. "Sunt date care arată preocuparea Guvernului pentru stimularea investiţiilor şi, în acelaşi timp, încrederea pe care mediul de afaceri o are în economia românească", a susţinut Dăncilă.