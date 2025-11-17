Preşedintele CJ Cluj sesizează FIFA şi UEFA pentru scandările rasiste din meciul cu Bosnia. Tişe: Un stadion nu e o junglă

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, a anunţat luni, într-un mesaj postat pe Facebook, că va trimite o sesizare către FIFA şi UEFA pentru a semnala abaterile "grave şi inacceptabile" de la meciul Bosnia şi Herţegovina - România, unde jucătorii şi suporterii români au fost făcuţi "ţigani" de suporterii bosniaci. "Respectul nu este negociabil. Un stadion nu e o junglă. E un loc unde se cântă, nu unde se atacă", a transmis Tişe.

"Respectul nu este negociabil. În Bosnia am trăit unul dintre cele mai triste episoade pe care le poate experimenta un suporter al echipei naționale. Cu suporteri agresivi, needucați, lipsiți de bun-simț, treziți parcă dintr-o epocă a întunericului.

Un stadion rămas în alt secol: betoane gri, scaune rupte, spații înguste, o infrastructură care amintea de comunele de dinainte de ’90. Imaginile sunt absolut incredibile, de neimaginat în acest secol. Stadionul pe care juca prima echipă a țării, naționala Bosniei. Diferența față de Cluj? De la civilizație la paleolitic.

Adevărata dezamăgire a fost în tribune. Imnul României a fost acoperit de huiduieli, un gest care nu ar trebui să existe nicăieri în Europa", a scris preşedintele CJ Cluj pe Facebook.

El a anunţat că va transmite o sesizare către FIFA şi UEFA pentru a semnala abaterile "grave şi inacceptabile".

"Timp de 90 de minute, o parte din public a aruncat cu obiecte în noi, a făcut gesturi obscene, ne-a insultat și chiar ne-a scuipat. Au adresat, pe întreaga durată a meciului, scandări rasiste suporterilor români.

Nu pasiune, ci agresivitate. Nu rivalitate, ci ură gratuită.

Un stadion nu e o junglă. E un loc unde se cântă, nu unde se atacă. Fotbalul ar trebui să unească, nu să dezumanizeze. Respectul nu e opțional, iar violența nu e scuzabilă.

E momentul ca UEFA și federațiile să trateze serios astfel de derapaje.

Voi trimite o sesizare organismelor FIFA și UEFA pentru a semnala aceste abateri grave, inacceptabile, care compromit ideea de joc de fotbal și voi solicita măsuri concrete", se arată în mesajul lui Tişe.

Echipa naţională a României a pierdut sâmbătă seara meciul cu Bosnia-Herţegovina, la Zenica, în Grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială.

Suporterii gazdelor nu au respectat momentul intonării imnului României, şi au fluierat şi huiduit peste el.

De asemenea, fanii bosniaci au scandat: "Ţiganii, ţiganii" în direcţia jucătorilor şi a suporterilor României, chiar în momentul în care tricolorii se aflau la încălzire. Suporterii bosniaci au scandat aceleaşi insulte şi înainte de startul jocului.

Acum, ultima şansă a României pentru calificare la Cupa Mondială 2026 vine prin barajul Ligii Naţiunilor, din postura de câştigătoare de grupă. "Tricolorii" vor fi în urna 4, ultima în care se vor regăsi cele 16 naţionale prezente în această fază a calificărilor.

Barajul va începe cu o semifinală într-o singură manşă şi se va încheia cu o finală tot într-o singură manşă, locul de disputare al acesteia urmând să fie decis prin tragere la sorţi.

La momentul încheierii partidei Bosnia-Herţegovina – România, posibilii adversari pentru noi din urna 1 sunt:

Italia – 1.717 coeficient FIFA

Turcia – 1.570

Polonia – 1.523

Ungaria – 1.504

Totuşi, acestea nu sunt opţiunile finale. Mai este de disputat încă o etapă, în care România va întâlni San Marino pe 18 noiembrie. După ultima etapă, există posibilitatea să apară în urna 1 naţionale precum Germania, Danemarca, Ucraina sau Ţara Galilor.