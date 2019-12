Preşedintele interimar al PSD atacă Guvernul PNL: „Observ că acţionează nedemocratic şi neconstituţional”

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, duminică, un mesaj cu prilejul Zilei Constituţiei, în care susţine că a observat în ultimul timp că Guvernul PNL acţionează „nedemocratic şi neconstituţional” atunci când anunţă că îşi angajează răspunderea pe proiecte de lege extrem de importante, precum bugetul de stat.



„Astăzi este Ziua Constituţiei. Această lege fundamentală a statului reprezintă mai mult decât o simplă şi formală afirmare de principii. Respectarea Constituţiei asigură echilibrul democratic şi garantează drepturile şi libertăţile cetăţenilor. Din păcate, observ că, în ultimul timp, Guvernul PNL acţionează nedemocratic şi neconstituţional atunci când anunţă că îşi angajează răspunderea pe proiecte de lege extrem de importante, precum bugetul de stat, sau altele aflate deja în dezbatere parlamentară. Am înţeles că Ludovic Orban nu are niciun program de guvernare şi acţionează haotic şi iresponsabil. Efectele le vom simţi din păcate noi toţi”, a scris liderul PSD pe Facebook.



El a adăugat că nu va permite însă Guvernului să îşi aroge competenţe pe care nu le are şi să se substituie Parlamentului.



„PSD va sesiza orice conflict de neconstituţionalitate înainte de a depune o eventuală moţiune de cenzură”, a mai scris Marcel Ciolacu.