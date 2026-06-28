Preşedintele Israelului, Isaac Herzog, participă duminică la comemorarea a 85 de ani de la Pogromul de la Iaşi

Preşedintele Israelului, Isaac Herzog, a aterizat în România. Sursa foto: X / Isaac Herzog

Duminică dimineaţă, președintele Israeulului, Isaac Herzog și Prima Doamnă Michal Herzog, au aterizat la Iaşi, pentru a începe vizita lor de stat în România. La sosire, președintele a fost primit în cadrul unei ceremonii oficiale de bun venit care a avut loc la aeroport. Luni, Herzog va fi primit de Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni şi va susţine un discurs în plenul Parlamentului.

"Duminică, președintele Herzog va participa la o ceremonie de stat care marchează 85 de ani de la Pogromul de la Iași, unul dintre cele mai grave masacre ale evreimii românești din timpul Holocaustului, când mii de evrei au fost uciși. Ceremonia va avea loc la cimitirul evreiesc al orașului, unde multe dintre victimele pogromului zac într-o groapă comună.

Președintele Herzog va participa apoi la o ceremonie de reînhumare pentru 22 de victime ale Pogromului, ale căror rămășițe au fost recent identificate, după care va vizita muzeul Holocaustului și alte locuri memoriale din oraș", potrivit unui comunicat.

"Tocmai am aterizat în România pentru a începe o vizită de stat la invitația președintelui Nicuşor Dan.

Legăturile speciale dintre cele două națiuni ale noastre sunt înrădăcinate în secole de istorie evreiască din România. Astăzi, la Iași, vom aminti un capitol întunecat din această poveste, comemorând unul dintre cele mai grave masacre ale Holocaustului și onorând victimele pogromului și ale trenurilor morții cu o înmormântare evreiască întârziată și demnă.

La București, voi avea întâlniri cu președintele Nicușor Dan și conducerea politică a României și mă voi adresa plenului comun al Parlamentului României, unde voi aduce un omagiu prieteniei și cooperării de lungă durată dintre Israel și România.

De asemenea, aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu membrii vibrantei comunități evreiești din România, care servește drept o punte vie între cele două națiuni ale noastre", a postat președintele Israeulului, Isaac Herzog, pe X.

Mesajul lui Nicuşor Dan din cadrul ceremoniei de la Iași

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică, 28 iunie 2026, un mesaj în cadrul ceremoniei de comemorare a 85 de ani de la Pogromul de la Iași. Mesajul a fost prezentat de către Vlad Ionescu, Consilier de Stat - Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni, la ceremonia de la Cimitirul Evreiesc din Iași, notează presideny.ro.

Vă prezentăm în continuare textul mesajului:

„Nu mor cu adevărat decât cei care sunt uitați…”

Aceste cuvinte, care sintetizează profund filosofia de viață a lui Elie Wiesel, ne amintesc că memoria este o formă de dreptate, de demnitate și de responsabilitate.

Comemorăm astăzi 85 de ani de la Pogromul de la Iași, una dintre cele mai tragice și dureroase pagini din istoria României. Pogromul din iunie 1941 rămâne o cicatrice adâncă în istoria și conștiința națională, o consecință devastatoare a antisemitismului, a intoleranței și a urii îndreptate împotriva semenilor.

Eroziunea spiritului civic, abandonarea solidarității și a compasiunii în fața radicalizării discursului public, a nedreptății și a crimei l-au determinat pe unul dintre cei mai lucizi martori ai epocii, scriitorul Mihail Sebastian, să noteze în Jurnalul său că „masacrul de la Iași este o obsesie de care nu scăpăm”, surprinzând cu durere modul în care violența era tolerată, încurajată și transformată de autoritățile vremii într-o politică sistematică de persecuție împotriva evreilor.

La 85 de ani de la aceste atrocități, avem datoria de a ne pleca frunțile în fața memoriei victimelor și de a reafirma, cu deplină responsabilitate, angajamentul nostru față de adevărul istoric. Comemorarea nu este doar un act de aducere-aminte, ci și o expresie a respectului pentru demnitatea umană și o garanție că lecțiile trecutului nu vor fi uitate.

Pogromul de la Iași nu a reprezentat doar tragedia unei comunități, ci și o traumă profundă pentru întreaga societate românească. El ne amintește cât de fragile pot deveni valorile civilizației atunci când prejudecățile, dezinformarea și discursul urii ajung să înlocuiască respectul pentru viață și pentru semeni. Istoria ne arată că răul nu începe prin acte de violență extremă, ci prin tolerarea discriminării, a stereotipurilor și a excluderii.

Astfel, într-un context în care discursul instigator la ură începe din nou să fie rostit cu voce tare în spațiul public, atât în România, cât și în Europa, comemorarea de astăzi capătă o semnificație suplimentară. Ea nu mai este doar un gest simbolic de reculegere, ci și un avertisment. Ne reamintește că pericolul nu a dispărut, că extremismul și revizionismul istoric, adesea mascate în formule aparent legitime de discurs public, rămân tentații reale.

Educația rămâne cea mai puternică formă de prevenție împotriva repetării unor asemenea tragedii. Tinerii trebuie să cunoască adevărul despre Holocaust și despre responsabilitățile care au făcut posibile aceste crime. Numai prin cunoaștere, spirit critic și cultivarea respectului față de diversitate putem construi o societate rezilientă în fața manipulării, a urii și a extremismului.

În același timp, avem obligația de a păstra și valorifica locurile memoriei, mărturiile supraviețuitorilor și rezultatele cercetării istorice, pentru ca generațiile viitoare să înțeleagă nu doar ce s-a întâmplat, ci și de ce asemenea atrocități nu trebuie să mai fie posibile niciodată.

România a făcut progrese semnificative atât în ceea ce privește protejarea drepturilor omului, prin consolidarea mecanismelor juridice și instituționale și alinierea la standardele europene, cât și în dezvoltarea unui cadru legislativ solid pentru combaterea antisemitismului, a rasismului, a xenofobiei și a discursului instigator la ură. Aceste realizări nu încheie procesul memoriei, ci îl continuă, demonstrând angajamentul unei societăți democratice și mature, capabile să își asume trecutul și să transforme lecțiile sale în repere pentru viitor. Împreună, astăzi la Iași, ne angajăm să nu cădem în capcana ,,banalității răului”, concept formulat de Hannah Arendt, și să rămânem vigilenți în fața intoleranței, discriminării și urii.

La această comemorare, aducem un omagiu victimelor, supraviețuitorilor și tuturor celor care au avut curajul să se opună răului și să salveze vieți omenești în vremuri de întuneric moral. Memoria lor ne obligă să rămânem vigilenți și să apărăm, zi de zi, valorile umanității, ale demnității și ale conviețuirii pașnice.

Fie ca amintirea victimelor Pogromului de la Iași să rămână veșnic vie în conștiința noastră și să ne călăuzească în construirea unei societăți întemeiate pe adevăr, respect, solidaritate și pace.