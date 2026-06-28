Președintele Israelului, la Iași: „Cum a fost posibil ca într-un mare oraș european să fie șters chipul lui Dumnezeu din om?”

Președintele Israelului, Isaac Herzog, susține un discurs la cea de-a XII-a ediție a Marșului Vieții de la Iași, eveniment organizat pentru comemorarea victimelor Pogromului din iunie 1941, la Cimitirul Evreiesc din Iași. sursa foto: Agerpres

Președintele Israelului, Isaac Herzog, a participat, duminică, la cea de-a XII-a ediție a Marșului Vieții de la Iași, eveniment dedicat comemorării victimelor Pogromului din iunie 1941. Cu prilejul ceremoniei care marchează 85 de ani de la unul dintre cele mai întunecate episoade din istoria României, liderul israelian a rostit un discurs în care memoria și responsabilitatea morală s-au împletit cu recunoașterea legăturilor istorice dintre cele două țări, relatează Agerpres.

Herzog a subliniat rolul fundamental pe care l-au avut evreii din România în construirea statului israelian.

„Evreii din România au avut un rol esențial în întemeierea și dezvoltarea Statului Israel și reprezintă până astăzi o punte vie între România și poporul evreu”, a declarat acesta.

A mulțumit autorităților române pentru eforturile de combatere a antisemitismului și de păstrare a memoriei Holocaustului și a lansat un apel la responsabilitate colectivă: „În fața recrudescenței antisemitismului, avem responsabilitatea comună de a apăra adevărul, memoria și demnitatea umană”.

„Acest act de comemorare a miilor de femei, bărbați, copii și vârstnici evrei uciși pe acest pământ, la Iași și în împrejurimi, între 28 iunie și 6 iulie 1941, nu poate șterge suferința victimelor. Nu diminuează vina morală a făptașilor. Nu poate anula crimele, umilințele, bătăile sau trenurile morții, orchestrate la cele mai înalte niveluri, dar puse în aplicare de oameni din toate păturile societății, în acele cumplite zile de vară, în urmă cu 85 de ani”, a adăugat Isaac Herzog.

„Cum? Cum poate fi înțeleasă o asemenea cruzime, răspândită în întreaga societate? Cum a fost posibil ca într-un mare oraș european, care timp de secole a fost un centru înfloritor al vieții evreiești, să fie șters chipul lui Dumnezeu din om? Singurul răspuns la această întrebare tulburătoare este o tăcere asurzitoare”, a mai declarat Președintele Israelului.

Herzog a evocat și legătura culturală profundă dintre Iași și istoria poporului evreu, amintind că în acest oraș a fost scrisă prima versiune a imnului național al Israelului, Hatikvah („Speranța”), de poetul Naftali Herz Imber.

Președintele israelian se află în România în vizită de stat, alături de Prima Doamnă, Michal Herzog. Luni va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan și va vorbi în fața Parlamentului.

Ceremonia a avut loc în prezența oficialilor români, a reprezentanților comunității evreiești și a delegațiilor din Israel.