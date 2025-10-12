Președintele Nicușor Dan i-a adus un omagiu pictorului Dorel Zaica: „Un mare cercetător al creativității copiilor”

Președintele Nicușor Dan i-a adus un ultim omagiu emoționant artistului Dorel Zaica, care a murit la vârsta de 86 de ani la începutul săptămânii trecute. Șeful statului a postat pe Facebook mai multe fragmente din conversațiile avute de îndrăgitul pictor și pedagog cu copiii, adăugând că Dorel Zaica a fost un profesor iubit de multe generații de elevi și că pentru el a fost un „mare cercetător al creativității copiilor”.
„Aflu că ne-a părăsit Dorel Zaica. Pictor și grafician. Profesor iubit de multe generații de elevi ai Liceului Tonitza. Dar mai ales — pentru mine — un mare cercetător al creativității copiilor (am selectat mai sus câteva citate fascinante din dialogurile lui cu copiii). A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.
Președintele României a inclus în postare mai multe fragmente din conversațiile avute de Dorel Zaica cu copiii:
„La ușa inimii cuiva, trebuie să ne rugăm, să năvălim sau să ciocănim?
La ușa inimii cuiva, trebuie să ne mișcăm și să dorim cu încetinitorul.” (13 ani)
„Ce este statul?
La țărani castraveții și roșiile sunt mai bune. La stat sunt mai rele, că statul mai stă, mai se culcă, mai vine câteodată, și după aia iar stă.” (8 ani)
„Ce limbă se folosește în Iad și în Rai?
În Rai și în Iad nu se vorbește nicio limbă, deoarece tot ce a fost de spus s-a spus înainte să ajungem acolo.” (13 ani)
„Ce este sufletul?
Sufletul e când îți pune mama prăjituri pe o farfurie și îi lași prăjituri și lu’ ăla mic.” (8 ani)
„De ce visăm noi?
Visele sunt ca atunci când îți moare tataia, să îl mai vezi.” (7 ani)
A murit Dorel Zaica. Artistul avea 86 de ani
Dorel Zaica a murit la data de 6 octombrie, la vârsta de 86 de ani. Artistul a fost înmormânat miercuri, 8 octombrie.
Reputat pictor, grafician, scriitor și inovator în educație, el a fost inițiatorul metodei pedagogice Zaica, axată pe stimularea imaginației copiilor.
Dorel Zaica a fost un profesor care a marcat generații de elevi, începând cu anul 1965 când a început să predea desenul la Școala Generală nr. 84 din București. În 1978 a început să predea la Liceul de Arte „Nicolae Tonitza” din București, iar din 1990 până în 1992 a fost directorul unității de învățământ.
Un artist desăvârșit, Dorel Zaica a expus în țară și în străinătate, de la Barcelona, Frankfurt sau Salzburg, până în Statele Unite ale Americii. A colaborat cu personalități culturale precum Florian Pittiș, Alexandru Stark și Titus Mezaroș.