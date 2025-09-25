Preţ plafonat pentru sticla de apă de 0,5 litri vândută în aeroport şi gări. Suma maximă prevăzută în proiectul de lege depus la Senat

În cazul în care compania aeriană i-a oferit călătorului posibilitatea redirecţionării şi ajunge la destinaţia finală cu întârziere, despăgubirea poate fi redusă cu 50%. Foto: Getty Images

Preţul apei îmbuteliate pentru sticlele de jumătate de litru vândute în aeroporturile, gările, precum şi la metroul din Bucureşti ar putea fi plafonat la 3 lei. Cel puţin asta prevede un proiect de lege depus la Senat de mai mulţi parlamentari USR.

Preţul maxim pentru o sticlă de 500 ml de apă în aeroporturi, porturi, la metrou sau în gări ar ura să fie plafonat la 3 lei, conform proiectului. Acest preţ ar urma să includă toate taxele şi să fie afişat la raft ca preţul final pe care clientul trebuie să-l plătească.

În proiect se face referire la stabilirea unui preț maxim pentru apa îmbuteliată în locurile în care, prin natura amplasamentului şi a condiţiilor de acces, consumatorul nu dispune de alternative rezonabile pentru achiziţionarea apei potabile. Spaţiile respective, conform proiectului, ar fi: zonele securizate ale aeroporturilor situate după punctul de control al securităţii, gările feroviare, autogările, staţiile de metrou, benzinăriile, precum şi staţiile de servicii situate pe autostrăzi.

Dacă proiectul iniţiat de parlamentarii USR trece de Senat, măsura trebuie să primească și votul Camerei Deputaților, pentru ca ulterior să ajungă la promulgare și să intre în vigoare.

Nu suntem singura ţară din Europa care se gândeşte să introducă o astfel de iniţiativă. Preţul apei de 0,5 litri este plafonat, de asemenea, în Spania, Grecia sau Cipru. În acest proiect se prevăd şi amenzi cuprinse între 2.000 de lei şi 25.000 de lei în cazul în care nu este respectat acest plafonat.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, prelungită din nou

Prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost adoptată în şedinţa de guvern.

„Salut decizia Coaliţiei de guvernare de a prelungi măsura instituită de PSD privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026. Mulţumesc Consiliului Concurenţei pentru datele furnizate în susţinerea acestei măsuri care şi-a dovedit deja utilitatea pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii”, a scris miercuri pe Facebook ministrul Agriculturii.