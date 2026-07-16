Primarul din Izbiceni spune că a fost amenințat cu moartea după ce a dezvăluit că vizita lui Călin Georgescu a fost regizată

Fănel Bădici, primarul din Izbiceni, a spus că a fost amenințat cu moartea după ce a dezvăluit că vizita lui Călin Georgescu a fost regizată. Sursa colaj foto: Facebook/Fănel Bădici

Primarul USR al localităţii Izbiceni, Fănel Bădici, a declarat joi, într-un interviu oferit la Antena 3 CNN, că a fost ameninţat cu moartea după ce a susţinut că vizita lui Călin Georgescu la un târg de legume din localitate a fost regizată. "Am primit sute de ameninţări, inclusiv pe WhatsApp, am primit telefoane. Suveraniştii spun că l-am denigrat pe conducătorul lor", a precizat Fănel Bădici în timpul declaraţiilor. În postarea de pe Facebook, Bădici a publicat mai multe fotografii despre care spune că compară imaginile de la vizita lui Călin Georgescu cu unele realizate la Târgul de legume din Izbiceni.

Edilul comunei Izbiceni din județul Olt, Fănel Bădici, a subliniat în cadrul interviului, acordat în această după-amiază, pentru Antena 3 CNN, că susţinătorii lui Călin Georgescu au decis să aducă mai mulţi comercianţi într-o fostă locaţie a târgului de legume din localitate, întrucât aceasta este în centru, nu într-o zonă izolată.

"Când a venit Călin Georgescu, teoretic, ar fi trebuit să se ducă, dacă voia să vadă târgul de legume, trebuia să se ducă la cealaltă locaţie. Însă, nefiind în centru şi fiind mai izolat, ei au preferat să vină la fosta locaţie şi să-şi aducă nişte comercianţi care să fie acolo şi să-şi etaleze marfa special pentru Călin Georgescu. I-au adus special pentru Călin Georgescu, i-au adus din piaţa cealalată sau de acasă", a explicat Fănel Bădici în cadrul interviului oferit moderatoarei emisiunii "Decisiv", Mădălina Mihalache.

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Ulterior, primarul localităţii Izbiceni a mai menţionat: "Am primit cred că zeci şi sute de ameninţări, inclusiv pe WhatsApp, am primit telefoane, pe Facebook nu mai zic... TikTok şi alte reţele sociale, chiar şi pe unele despre care nu ştiam că le mai am. (...) suveraniştii spun că l-am denigrat pe conducătorul lor".

Fănel Bădici a anunţat că a fost ameninţat cu moartea şi într-o postare pe Facebook, unde a publicat trei poze din ziua în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, a fost în vizită în comuna Izbiceni.

Acesta afirmă că a primit amenințări, jigniri și blesteme din partea susținătorilor liderului, pe care le consideră o reacție la faptul că a avut "curajul să îl demasc pe Voievod" și să susțină că vizita acestuia a fost "falsă".

"Azi am avut o zi chiar plină, dacă mă gândesc la toate «urările» primite. Am primit blesteme cam pentru câteva vieți, pe lângă amenințări, jigniri, etc. Toate, dovezi de «prețuire» suveranistă, pentru ca am avut curajul să îl demasc pe Voievod, să spun ca e fals, așa cum vizita lui a fost falsă", scris Fănel Bădici pe contul său oficial de Facebook.

În aceeași postare publicată pe contul său oficial de Facebook, Bădici le-a prezentat urmăritorilor mai multe fotografii, susținând că primele două imagini sunt de la presupusa vizită a lui Călin Georgescu, iar cea de-a treia de la Târgul de legume din Izbiceni. El le-a cerut internauților să compare imaginile și să tragă propriile concluzii, adăugând că, în opinia sa, majoritatea celor care îl critică nu îl acuză că ar minți, ci sunt nemulțumiți pentru că l-a "denigrat" pe cel pe care îl numește, în mod ironic, "mesia".

"Aş vrea să vă arăt, dragi suveraniști, câteva fotografii. Primele două poze sunt de la vizita lui Călin Georgescu și ultima poză e de la Târgul de legume din Izbiceni.

Judecați voi. Seamănă? A fost Georgescu la Târgul de legume de la Izbiceni? P.S.: 99% dintre cei care mă atacă nici măcar nu zic ca as minți. Sunt doar supărați ca l-am «denigrat» pe mesia", a mai notat edilul din Izbiceni.

Mugur Ciuvică, despre vizita lui Călin Georgescu la Izbiceni: Toţi s-au plâns că n-au vândut nimic

"O parte i-a trimis Simion cu microbuzul, o parte sunt dacii liberi, ăia, care veneau şi la miliţie, când mergea el să semneze. Dar cel mai tare e, că am văzut un reportaj, este că cei care vând în târgurile astea, că a fost în trei târguri, toţi s-au plâns că, în ziua în care a venit Călin Georgescu, n-au vândut nimic. N-a cumpărat nimic, a ocupat târgul", a declarat Mugur Ciuvică, şeful Grupului de Investigații Politice, în cadrul ediţiei de joi a emisiunii "Decisiv", difuzată la Antena 3 CNN.