Primarul Sibiului, Astrid Fodor, invalidat: „Am vorbit cu președintele Iohannis. Eu l-am sunat. Nu mă tem de nimic”

Astrid Fodor, primarul în funcție al Sibiului și câștigătoarea alegerilor locale, nu a fost validată pentru al doilea mandat, din cauza deciziei ÎCCJ de incompatibilitate din vremea când era viceprimar, iar primar era Klaus Iohannis, în prezent președintele României.

În ciuda deciziei, Astrid Fodor spune că e convinsă că va câștiga în apel, la Tribunalul Sibiu.

„Eu sper că voi câștiga, nu cred că se va continua în acest mod și la Tribunalul Sibiu. La Tribunalul Sibiu sunt judecători cu mai multă experiență, competenți și am toată încrederea că se vor apleca asupra tuturor documentelor pe care le vom pune la dispoziție. (...) Dacă aș fi avut cel mai mic dubiu (...) nu aș fi candidat”, a declarat Astrid Fodor într-o conferință de presă, la Forumul Democrat al Germanilor din România.

Aceasta a mai spus că a vorbit cu președintele Klaus Iohannis, după decizia instanței, care a încurajat-o:

„Da, am vorbit astăzi cu președintele. O convorbire scurtă, președintele era la Consiliul Europei, la Bruxelles, dar am discutat scurt această situație. Bineînțeles că m-a încurajat domnul președinte (...) Domnul președinte cunoaște foarte bine legislația și e convins că se va ține cont de ceea ce spune legea. Același lucru vrea: respectarea legii. Eu l-am sunat. Nu mă tem de nimic. Mă tem doar de Dumnezeu, în rest de nimic. Merg înainte. Am încredere în avocatul meu, în cei cu care mă consult (...), am încredere în justiție”, a mai spus Fodor.

Judecătoria Sibiu a respins validarea primarului ales

„A fost respinsă ca neîntemeiată cerere de intervenție formulată de Astrid Fodor. Hotărârea urmează să fie comunicată prefectului județului Sibiu și secretarului general al municipiului Sibiu, în vederea afișării la sediul unității administrativ teritoriale în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare”, se arată în decizia Judecătoriei Sibiu.

Decizia nu e definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică.