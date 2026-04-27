Primul membru PSD care critică moțiunea comună cu AUR: „O mare greșeală. Partidul își va pierde identitatea”

Primarul municipiului Buzău, social-democratul Constantin Toma, a declarat luni, pentru Agerpres, că demersul Partidului Social Democrat (PSD) de a semna, alături de Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), o moţiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, este „o mare greşeală”, care va duce la pierderea identităţii partidului.

„Este o mare greşeală pentru PSD, este o mare problemă pentru PSD, pentru că se va topi în AUR. Partidul practic îşi va pierde identitatea într-un gest de disperare al preşedintelui Sorin Grindeanu, pentru că nu cred că asta era soluţia. Anul viitor ar fi trebuit să ajungă prim-ministru, iar acum se forţează această alianţă cu AUR, care, iată, a dus deja la creşterea dobânzilor, Bursa a picat, ne va costa foarte mult această decizie a PSD-ului de la centru", a afirmat Toma.

Social-democratul a adăugat că PSD putea depune fără AUR o moţiune de cenzură, care, însă, în anumite condiţii, ar fi putut duce la demisia lui Sorin Grindeanu.

„PSD-ul putea să depună, dar exista riscul major de a nu ieşi această moţiune, în sensul că rezultatul ar fi fost negativ. În situaţia asta, chiar că Sorin Grideanu şi echipa lui ar fi trebuit să-şi dea demisia, pentru că această ieşire de la guvernare a dus deja România într-o mare criză şi se va cunoaşte acest lucru, va avea repercusiuni financiare asupra fiecăruia dintre noi”, a mai precizat Toma.

Constantin Toma a susţinut în ultima perioadă guvernul condus de premierul Ilie Bolojan, fiind numit de conducerea PSD drept „bolojenistul nostru”.

În replică, edilul a subliniat că au mai existat colegi care au susţinut actuala guvernare.