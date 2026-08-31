PSD a decis să îşi asume responsabilitatea guvernării, nu va vota un guvern din care nu face parte

Liderii PSD discută la Sinaia strategia pentru viitorul Guvern. FOTO:Antena 3 CNN

Consiliul Politic Naţional al PSD a adoptat, luni, la Sinaia, rezoluţia "Asumarea responsabilităţii guvernării de către PSD".

"Consiliul Politic Naţional al Partidului Social Democrat reafirmă că România are nevoie urgentă de un Guvern legitim, cu puteri depline, care să aibă capacitatea de a lua deciziile necesare în actualul context economic şi social. Partidul Social Democrat îşi asumă pe deplin responsabilitatea de a participa la formarea şi susţinerea unui guvern care să răspundă intereselor României şi ale românilor. În consecinţă, Partidul Social Democrat va susţine: formarea unui guvern minoritar social-democrat, sau formarea unui guvern politic construit în jurul PSD, împreună cu acele forţe politice care sunt dispuse să participe responsabil la guvernare", se arată în document.

Potrivit sursei citate, PSD nu va susţine nicio formulă de guvernare din care nu face parte.

"Partidul Social Democrat este pregătit să negocieze şi să construiască majorităţi parlamentare în jurul acestor obiective, să discute cu toate forţele politice democratice din Parlament şi să găsească soluţiile necesare pentru ca România să depăşească actuala criză politică", precizează social-democraţii.

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Notificare privind transparența la https://www.antena3.ro/publicitate-politica/psd/notificari-transparenta-psd/notificare-privind-transparenta-800381.html