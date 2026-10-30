PSD acuză USR de „dublu standard”: 'Faraonii' integrităţii au uitat rapid de propriile declaraţii

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Partidul Social Democrat consideră că reprezentanţii USR au uitat rapid de propriile declaraţii şi de principiile pe care le clamau când erau în opoziţie şi le-au fost de ajuns câteva luni la putere pentru a-şi pune oamenii în funcţii bine remunerate.

"Dublul standard al USR nu se opreşte niciodată! 'Faraonii' integrităţii au uitat rapid de propriile declaraţii şi de principiile pe care le clamau când erau în opoziţie. Le-au fost de ajuns câteva luni la putere pentru a-şi pune oamenii în funcţii bine remunerate. Doar în companiile din subordinea Ministerului Economiei, USR şi-a pus 32 de persoane în 38 de poziţii din consiliile de administraţie ale companiilor de stat. Acestea cumulează venituri de aproximativ 276.000 de lei pe lună. Cine sunt oamenii promovaţi de USR în aceste funcţii? Foşti parlamentari, persoane condamnate penal sau membri de partid numiţi în funcţii din care încasează mii de euro lunar", se arată într-un mesaj publicat de PSD, miercuri, pe Facebook.

Potrivit sursei citate, unul dintre oamenii promovaţi de USR în funcţii 'bine remunerate' este Nicu Fălcoi, fost parlamentar al USR, care are un venit lunar total de 24.000 de lei doar din consiliile de administraţie.

Alt exemplu dat de PSD este Adriana Miron, "condamnată penal pentru abuz în serviciu" - câştigă lunar aproape 20.000 de lei din cele două funcţii de administrator special la Pirochim Victoria şi IOR S.A, iar la aceste sume s-a adăugat şi salariul de secretar general al Ministerului Economiei, funcţie pe care a ocupat-o până la învestirea noului Guvern.

"Ion Daniel Popescu încasează şi el 22.000 de lei lunar din cele două consilii de administraţie în care a fost numit la propunerea ministrului USR: Uzina Mecanică Bucureşti şi Sanevit. Aurora-Speranţa Munteanu, deşi este pensionară, a fost numită administrator special la Romarm, cu un venit lunar de 17.000 de lei. Aceasta a fost şi consilier onorific al fostei viceprim-ministre Oana Gheorghiu. Când vine vorba despre companii, există unele în care USR a numit oameni în aproape tot consiliul de administraţie. De exemplu, la Societatea Naţională de Radiocomunicaţii, 6 dintre cei 7 membri ai CA au fost numiţi de USR, cu o indemnizaţie lunară de 14.000 de lei. La Societatea Naţională a Apelor Minerale, toţi membrii CA sunt USR. Printre aceştia se află şi fostul senator USR Cristian Bordei. USR face ce ştie cel mai bine: cere standarde doar când este vorba despre PSD, dar uită rapid de ele când ajunge la putere", susţin social-democraţii.

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