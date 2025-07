PSD amenință din nou cu ieșirea de la guvernare. Fifor: "Nu acceptăm rolul de figurant într-o piesă scrisă de alții"

Mihai Fifor spune că ieșirea PSD de la guvernare nu este exclusă Foto: Facebook/ Mihai Fifor

Președintele PSD Arad, Mihai Fifor, a susținut miercuri într-o postare pe Facebook că ieșirea PSD de la guvernare nu este exclusă, și că măsurile din primul pachet de măsuri fiscale "nu au fost nici discutate, nici acceptate de PSD". Acesta mai spune că "acest tip de guvernare nu va mai fi tolerat", și că PSD își va stabili în perioada imediat următoare "linia de conduită".

"Când PSD a acceptat intrarea la guvernare în această formulă, am făcut-o pentru stabilitatea României. Am pus pe masă încrederea, buna-credință și disponibilitatea de a trece peste trecut – inclusiv peste jigniri, conflicte și divergențe profunde. Ne-am asumat greul. Ne-am ținut de cuvânt. Am presupus, poate naiv, că și ceilalți parteneri vor acționa la fel – cu respect, onestitate și loialitate față de înțelegerile din Coaliție. Ne-am înșelat.", a scris Fifor pe Facebook.