PSD București: Rareș Hopincă, Alexandru Hazem Kansou și Adrian Vigheciu – propuși la Sectoarele 2, 4 și 6

Rareș Hopincă și Adrian Vigheciu – propuși la Sectoarele 2 și 6. Sursa colaj foto: Facebook/Rareș Hopincă & Adrian Vigheciu

Organizația PSD București a anunțat sâmbătă propunerile pentru conducerea interimara a filialelor din Sectoarele 2, 4 și 6, în urma demisiilor înaintate de foștii președinți Rodica Nassar (Sector 2), Andrei Trocan (Sector 4) și Gabriel Mutu (Sector 6). Potrivit documentului, Rareș Hopincă, Alexandru Hazem Kansou și Adrian Vigheciu au fost propuși la Sectoarele 2, 4 și 6. Nominalizările au fost formulate de președintele PSD București, Daniel Băluță, și au fost susținute în unanimitate.

Potrivit comunicatului transmis azi de oficialii PSD București, Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a fost nominalizat pentru funcția de președinte al organizației PSD Sector 2, Alexandru Hazem Kansou, secretar executiv al PSD București, a fost propus pentru conducerea filialei din Sectorul 4, iar Adrian Vigheciu, viceprimar al Municipiului București, a fost desemnat pentru preluarea președinției PSD Sector 6.

Cele trei propuneri vizează asigurarea conducerii interimare până la organizarea de noi alegeri interne.

Propunerile urmează să fie prezentate în cadrul Consiliului Politic Național, pentru a fi supuse procedurilor statutare de validare. Într-o declarație publică, Daniel Băluță a subliniat necesitatea unei "noi abordări" la nivelul organizației PSD București, axată pe implementarea unor măsuri concrete în beneficiul cetățenilor și pe asumarea responsabilității față de bucureșteni, în contextul creșterii costului vieții și al dificultăților sociale cu care se confruntă o parte dintre aceștia.

"Organizația PSD București are nevoie de o nouă abordare, care să ne permită să punem în practică măsurile pe care ni le dorim și pe care trebuie să le implementăm în folosul oamenilor. Trebuie să redresăm Bucureștiul, să identificăm resursele necesare pentru a dezvolta orașul, dar, în același timp, să nu uităm niciodată că, dincolo de eficientizare, de reducerea cheltuielilor sau de proiecte de infrastructură, orașul nostru este despre oameni.

Mulți dintre ei, astăzi, o duc foarte greu, din cauza costului ridicat al traiului de zi cu zi, iar față de acești oameni avem, în primul rând, o responsabilitate. Suntem aici pentru a face dreptate, pentru a corecta inechități și pentru a transforma în realitate lucruri despre care, prea mult timp, s-a vorbit fără rezultate concrete.

Le mulțumesc colegilor care, de-a lungul anilor, au condus organizațiile de sector, pentru munca și eforturile depuse, și care vor rămâne alături de noi în continuare.

Totodată, am încredere că, alături de colegii propuși astăzi pentru conducerea organizațiilor PSD din sectoarele 2, 4 și 6 și împreună cu președinții organizațiilor PSD din sectoarele 1, 3 și 5, vom munci și vom lupta împreună pentru a face dreptate oamenilor care au cea mai mare nevoie de sprijinul nostru", a declarat Daniel Băluță, președintele PSD București, conform comunicatului menționat.