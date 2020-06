PSD: Când o țară e sub ape, un președinte responsabil nu stă la birou, ci merge la oamenii loviți de necaz să vadă cum poate să-i ajute

"Când e vorba de susținerea românilor loviți de inundații, Iohannis și guvernarea liberală sunt în secetă de idei. Din păcate, și de sentimente!

Când o țară este sub ape, un președinte responsabil nu stă la birou, să dea sfaturi de la televizor, ci merge la oamenii loviți de necaz să vadă cum poate să-i ajute. Iohannis și Guvernul său nu sunt în stare nici măcar de gesturi simbolice în fața suferinței românilor.

După pandemie și economie, inundațiile arată iar că liberalii sunt depășiți total de situație, incapabili să gestioneze problemele reale ale țării sau să ia măsuri de sprijin concret pentru cei afectați.

ZERO empatie, ZERO măsuri, ZERO competență - acesta este #GuvernulVID!", este mesajul transmis, joi, pe pagina de Facebook a PSD.