PSD îl atacă pe Ilie Bolojan că se laudă „cu munca făcută de alții”: „Kilometrii de autostrăzi nu au nume propriu”

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Cristian Pistol / Facebook

România are nevoie de investiţii şi investitori, iar românii au nevoie de drumuri de mare viteză care generează locuri de muncă, transmite vineri Partidul Social Democrat.

Într-o postare pe pagina de Facebook, formaţiunea politică îl critică pe premierul interimar Ilie Bolojan, susţinând că acesta "pare să fi găsit, în sfârşit, o reformă care funcţionează: munca făcută de alţii".

"Ziua 114 de guvern interimar. Prim-ministrul demis pare să fi găsit, în sfârşit, o reformă care funcţionează: munca făcută de alţii. Azi, trece la realizări 47,1 km din Autostrada Moldovei. Kilometrii de autostrăzi nu au nume propriu, domnul Bolojan! În loc să vă lăudaţi cu munca altora, mai bine v-aţi îmbrăţişa eşecurile pe persoană fizică. Românii au nevoie de un guvern cu puteri depline. România are nevoie de investiţii şi investitori. Iar românii au nevoie de drumuri de mare viteză care generează locuri de muncă", se precizează în postarea PSD.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat, joi seara, pe aceeaşi pagină de socializare, că, începând din 31 august, încă 47 de kilometri din Autostrada Moldovei vor intra în trafic, între Adjud şi Bacău, astfel că vor fi în total aproximativ 242 de kilometri de autostradă deschişi circulaţiei dintre cei 319 ai A7.

''Se fac ultimele pregătiri pe Autostrada Moldovei A7, în zona nodului rutier cu Centura Bacăului, înainte de deschiderea circulaţiei până la Bacău. Luni, 31 august, încă 47 de km de autostradă vor intra în trafic, între Adjud şi Bacău. A7 începe de la Ploieşti şi se îndreaptă spre Moldova. Cu deschiderea tronsonului Adjud - Bacău, ajungem la aproximativ 242 de kilometri de autostradă deschişi circulaţiei din cei 319 kilometri ai A7. Pentru cei care pleacă din Bucureşti, asta înseamnă peste 300 de km de drum de mare viteză până după Bacău, pe A3 şi A7. Mai sunt încă 77 de km în lucru, între Bacău şi Paşcani'', a scris Ilie Bolojan.

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