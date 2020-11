PSD: PNL a atacat din nou la CCR legea protejării avuției naționale. Vor să prăduiască ce mai e de prăduit!

„Prăduitorii nu se lasă. Legea protejării avuției naționale a fost din nou atacată de PNL la CCR! Manevra are drept scop menținerea în vigoare a Ordonanței care le permite să vândă CEC-ul, Hidroelectrica, Portul Constanța și tot ce mai are de preț țara asta. Noi am respins această Ordonanță în Parlament, iar ei o atacă la CCR ca să câștige timp să poată prădui ce mai e de prăduit. O manevră josnică, de neiertat”, a scris Daniel Zamfir, pe Facebook.

Reacția senatorului PSD vine după ce Guvernul a atacat la CCR legea pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învățământ în contextul epidemiei COVID-19, precum și legea care respinge OUG care permitea Guvernului să vândă acțiunile unor companii de stat.