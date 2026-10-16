PSD susține că toate solicitările partidului „se regăsesc în programul de guvernare”. Apel către partidele parlamentare

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Partidul Social Democrat a precizat, vineri, că toate solicitările social-democraţilor adresate premierului desemnat, Luca Niculescu, se regăsesc în programul de guvernare depus la Parlament, iar printre cele mai importante se numără rectificarea bugetară urgentă pentru finanţarea spitalelor şi a serviciilor esenţiale, indexarea pensiilor şi eliminarea CASS pentru mame şi veterani.

"Partidul Social Democrat precizează că toate solicitările adresate premierului desemnat, Luca Niculescu, se regăsesc în programul de guvernare depus ieri, 15 octombrie, la Parlament. Cele mai importante dintre acestea sunt: rectificarea bugetară urgentă pentru finanţarea spitalelor şi a serviciilor esenţiale, indexarea pensiilor, eliminarea CASS pentru mame şi veterani, plata facturilor statului către firme în maximum 90 de zile, reducerea cu 25% a birocraţiei pentru mediul de afaceri, aplicarea integrală a Planului PSD de stimulare economică, reforma administrativă prin integrarea voluntară a serviciilor administrative comune şi comasarea voluntară a localităţilor mici", se arată într-un comunicat de presă al PSD.

Potrivit PSD, acceptarea integrală a solicitărilor partidului arată că noul Executiv îşi asumă schimbarea de direcţie cerută atunci când s-a iniţiat demiterea Guvernului Bolojan.

"După o politică dură de austeritate care a dus la recesiune, la scăderea producţiei industriale şi la pierderea a aproximativ 70.000 de locuri de muncă, România are nevoie urgent de măsuri de relansare economică, de protejarea veniturilor cetăţenilor şi de sprijinire a companiilor româneşti. În aceste momente grele pentru România, PSD a pus economia înaintea politicii şi şi-a asumat o guvernare dificilă, de care alţii au fugit. România are nevoie de stabilitate, de un buget coerent şi de decizii rapide pentru oameni şi pentru firmele româneşti. PSD face apel la toate forţele politice parlamentare ca în perioada următoare să renunţe la mizele politice mărunte şi să se concentreze pe problemele reale ale cetăţenilor şi ale economiei naţionale. Schimbarea de direcţie este confirmată şi de reacţia investitorilor în urma deciziei PSD de a intra la guvernare: creşterea indicelui BET al Bursei de Valori Bucureşti şi scăderea dobânzilor la titlurile de stat la cel mai mic nivel din ultima lună", au transmis social-democraţii.