Purtătorul de cuvânt al PSD, dezvăluiri despre Viorica Dăncilă: „Un om pe care ți l-ai dori prieten”

Foto: Valeriu Steriu/ Facebook

Valeriu Steriu, purtător de cuvânt PSD, a făcut o serie dezvăluiri despre Viorica Dăncilă în ultima zi de campanie electorală.

Acesta a reamintit că este membru PSD de mai bine de 10 ani și este mândru de fiecare zi petrecută în partid. Steriu a subliniat că până de curând, despre Viorica Dăncilă știa doar din relatările prietenilor săi de la Bruxelles, care o lăudau mentru modul în care muncea și se documenta pentru „amendamentele la Politica Agricolă Comună pe care le depusese în calitate de membru al Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European”, adăugând că „în particular, Viorica Dăncilă e un om pe care ți l-ai dori prieten”.

„Când, în ianuarie 2018, ajunge Prim Ministru, o sun cinci luni mai tarziu pentru a cere o audiență de câteva minute în care doream să-i semnalez câteva propuneri legislative aflate în circuitul legislativ și pe care vroiam să le explic pentru a putea fundamenta poziția Guvernului. Îmi răspunde la telefon de la primul apel, iar a doua zi eram deja față în față. De la Adrian Năstase nu mi s-a mai întâmplat să fiu primit de un Premier atât de repede și cu atât de multă bună-voință. Doamna Dăncilă a fost politicoasă și eficientă. În mai puțin timp decât le-ar lua opozanților "de bine" să scrie o insultă la adresa dânsei, noi am clarificat deja propunerile. Doar cine nu știe ce înseamnă preluarea Guvernului nu poate înțelege cât de multă bunăvoință implică o întâlnire cu un simplu parlamentar în primele zile, când tot Palatul Victoria este un furnicar de oameni și când o mie de subiecte de organizare sunt toate urgente, în același timp.



De atunci, dânsa a fost ocupată să guverneze, cu rezultate excelente aș adăuga eu, iar eu am rămas un membru activ al PSD. Ne intersectam la reuniunile extinse ale conducerii PSD cu parlamentarii, dar nu interacționam foarte des. Astfel încât am fost surprins să aflu că sunt nominalizat să fac parte din echipa sa, în calitate de purtător de cuvânt. Am avut o discuție scurtă, în care am clarificat principiile colaborării în ceea ce privește comunicarea, discuție la care a participat și colega și prietena mea Beatrice Tudor. Apoi doamna Dăncilă a făcut propunerea în CEX-ul de pe 10 septembrie, iar drumul meu și al dânsei au devenit aproape inseparabile de atunci și până în prezent”, a scris Valeriu Steriu pe Facebook.

În această campanie am lucrat zi de zi alături de ea și de echipa sa. Și din această calitate vrea să fac câteva "dezvăluiri"

„Viorica Dăncilă lucrează cu adevărat în echipă, iar asta se vede la nivelul activității curente și la modul în care fiecare se raportează la ce face echipa. Fiecare membru face propuneri, fiecare ascultă, prestațiile fiecăruia se analizează, se mai fac critici, se mai fac corecturi, ne consultăm cu alți colegi care stăpânesc tehnic anumite domenii, avem un dialog permanent cu echipa de consultanță pentru campanie (o echipă foarte bună, căreia vreau să-i mulțumesc pentru colaborarea din această perioadă). Dar totul pleacă de la șef. Iar faptul că Viorica Dăncilă a instituit o atmosferă de dialog și de încredere, în care fiecare poate vorbi liber, a contat mult. A fost o campanie extrem de muncită, dar fără dramă. Ceea ce mă face să-mi amintesc de mantra campaniei lui Barack Obama din 2008, atunci când echipa sa de campanie îl alinta pe viitorul președinte al SUA cu termenul "No drama Obama", pentru că viitorul șef de stat era mereu calm și încrezător și era un colaborator al echipei, nu doar un beneficiar distant al muncii lor”, a mai subliniat Valeriu Steriu, purtător de cuvânt PSD.

Viorica Dăncilă muncește. Mult. Foarte mult.

„Se pregătește mult. Este interesată să fie tot mai bună și depune eforturi pentru asta. Ceea ce este tot ce-ți poți dori de la un candidat pentru funcția de președinte al României. Da, pentru a face față celui mai lung maraton de comunicare dintre un candidat și presă din istoria post-decembristă a României, a muncit ore întregi, pentru a se documenta, pentru a analiza toate subiectele. Și da, era conștientă că va fi întrebată și răutăți; era conștientă ca va fi atacată și pe tema limbii engleze și a locului de muncă al fiului său; era conștientă de toate subiectele periculoase. Și niciodată nu a acceptat nimic mai puțin decât deschidere și transparență totală. Niciodată nu a luat în calcul să nu primească orice întrebare, de la orice ziarist, pe orice temă. Niciodată nu a luat în calcul să limiteze conferința sau să limiteze sfera întrebărilor. Și pentru că tot am ajuns la sfere”, este mesajul lui Steriu.

La finalul mesajului său, Steriu a făcut un îndemn la vot către cetățeni, subliniind că „Viorica Dăncilă merită respectul nostru și merită votul nostru! Hai la vot! Hai la vot cu inima!”, scrie acesta pe Facebook.