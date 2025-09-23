PUSL aduce în echipă un nume de prestigiu: medicul Lucian Burlea, fiul profesorului Marin Burlea

<1 minut de citit Publicat la 14:19 23 Sep 2025 Modificat la 14:19 23 Sep 2025

conf. dr. Lucian Burlea. Foto: Facebook

Partidul Umanist Social Liberal anunță cooptarea conf. dr. Lucian Burlea, medic cunoscut pentru profesionalism și implicare în comunitate.

Membru al unei familii de medici de renume și fiu al regretatului profesor Marin Burlea, reputat pediatru și personalitate a medicinei românești, Lucian Burlea și-a consolidat propria carieră medicală și universitară. Totodată, a avut o contribuție esențială în dezvoltarea Institutului de Psihiatrie „Socola”, instituție pe care a condus-o cu succes mai mulți ani.

Prin intrarea sa în PUSL, formațiunea își confirmă angajamentul de a atrage în politică profesioniști autentici, oameni cu experiență și rezultate recunoscute.

„PUSL rămâne consecvent direcției sale de a aduce în politică profesioniști autentici, cu realizări deosebite, demonstrând astfel că România are în continuare resurse umane de mare valoare, gata să pună experiența și priceperea în slujba comunității”, a transmis Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL.