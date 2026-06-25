PUSL denunță un abuz fără precedent la Sânnicolau Mare: Consilieri evacuați pentru că și-au exercitat dreptul la vot

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Partidul Umanist Social Liberal condamnă ferm incidentele petrecute în ședința Consiliului Local Sânnicolau Mare, unde doi consilieri locali ai formațiunii au fost evacuați din sala de ședință după ce și-au exercitat dreptul legitim de a se abține la vot și au contestat modul în care a fost condusă dezbaterea.

Conflictul a izbucnit în timpul discutării proiectului privind finanțarea televiziunii locale STV. Consilierii PUSL au ales să se abțină de la vot, susținând, în mod consecvent, necesitatea transmiterii în direct a ședințelor Consiliului Local, astfel încât cetățenii să poată urmări integral dezbaterile și procesul decizional.

Potrivit PUSL, opțiunea de vot a consilierilor opoziției a fost contestată public de președintele de ședință, care a criticat abținerea și a încercat să o prezinte ca pe o lipsă de susținere pentru proiectele comunității. Consilierii locali PUSL Jula Sandor și Manuel Farca au atras atenția că astfel de intervenții depășesc atribuțiile președintelui de ședință și afectează libertatea de exprimare și de vot a aleșilor locali.

Tensiunile au escaladat până la solicitarea intervenției Jandarmeriei și evacuarea celor doi consilieri din sala de ședință.

„Considerăm că un asemenea precedent este extrem de grav și incompatibil cu funcționarea normală a unei administrații locale democratice. Divergențele de opinie trebuie soluționate prin dialog și respectarea regulilor instituționale, nu prin intimidare sau recurgerea la forță. Vom continua să apărăm dreptul fiecărui consilier de a vota liber, fără presiuni, fără amenințări și fără lecții de morală din partea celor care confundă funcția publică cu autoritatea absolută”, a declarat Cristian Stamate, consilier local PUSL al orașului Sânnicolau Mare.

PUSL afirmă că va continua să apere dreptul aleșilor locali de a-și exercita mandatul fără presiuni și susține că democrația locală poate funcționa doar prin respectarea dreptului la opinie, transparență și dialog, nu prin intimidarea opoziției.