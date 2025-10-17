PUSL: Tăierea subvențiilor pentru partide este un gest de respect față de contribuabili

Partidul Umanist Social Liberal salută decizia Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan de a reduce semnificativ subvențiile acordate partidelor politice prin rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025.
Subvenția anuală destinată finanțării formațiunilor politice a scăzut de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane de lei, o măsură pe care PUSL o consideră necesară, responsabilă și așteptată de cetățeni.
„Această decizie transmite un semnal clar: banii publici trebuie gestionați cu prudență, iar prioritățile statului trebuie să reflecte nevoile reale ale societății, nu interesele de partid. Într-un context economic dificil, gestul premierului Bolojan arată respect față de contribuabil și voința de a restabili echilibrul între politica publică și interesul public”, a declarat Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL.
Formațiunea consideră că această măsură este un exemplu de guvernare pragmatică, centrată pe eficiență și integritate.