PUSL: Tăierea subvențiilor pentru partide este un gest de respect față de contribuabili

<1 minut de citit Publicat la 15:50 17 Oct 2025 Modificat la 15:50 17 Oct 2025

Lavinia Șandru purtător de cuvănat al PUSL

Partidul Umanist Social Liberal salută decizia Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan de a reduce semnificativ subvențiile acordate partidelor politice prin rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025.

Subvenția anuală destinată finanțării formațiunilor politice a scăzut de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane de lei, o măsură pe care PUSL o consideră necesară, responsabilă și așteptată de cetățeni.

„Această decizie transmite un semnal clar: banii publici trebuie gestionați cu prudență, iar prioritățile statului trebuie să reflecte nevoile reale ale societății, nu interesele de partid. Într-un context economic dificil, gestul premierului Bolojan arată respect față de contribuabil și voința de a restabili echilibrul între politica publică și interesul public”, a declarat Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL.

Formațiunea consideră că această măsură este un exemplu de guvernare pragmatică, centrată pe eficiență și integritate.