Radu Cristescu (PSD), răspuns pentru Robert Sighiartău: "V-a luat foc turul pantalonilor de la sondaje"

Radu Cristescu, deputat PSD, i-a răspuns liberalului Robert Sighiartău, printr-o postare pe Facebook, după ce acesta a declarat, în direct la Antena 3 CNN, că "poporul nu vrea preşedinte de la PSD".

Sursa foto: Facebook | Radu Cristescu

"Se umflă mușchii în PNL: nu-i destul că se bat între ei precum chiorii, dar aruncă pe geam cu mesele și în capul altora. Aud că fratele Sighiartău a avut azi o revelație, la A3: poporul nu vrea președinte de la PSD. Pentru că ”PSD, cînd pune mîna pe putere devine un partid periculos pentru democrație”. Și că e musai o alianță de dreapta contra PSD.

Acum, nu că m-ar interesa ce-și fac liberalii cu dreapta, în alianță sau solo. Doctrinar vorbind, desigur. Dar îmi amintesc că țara asta a avut vreo 22 de ani numai președinți de dreapta, tot unul și unul. Sau mai corect zero și zero. Unicul stîngist ne-a băgat în Consiliul Europei, NATO și UE. Dreptacii încă se mai chinuie să ne bage în Schengen, după ce mai mult ne-au băgat în gard, de am ajuns ciuca bătăii în Europa. Frate Sighiartău, dacă tăceai, pastor rămîneai. V-a luat foc turul pantalonilor de la sondaje și ați început să vă dați în cap în partid. Perfect, noi, ”periculoșii pentru democrație” nu vă întrerupem, că sunteți pe drumul bun. Dar, pentru numele lui Dumnezeu, mai veniți și cu ceva nou, că aia cu ciuma roșie e demult tocită pe la colțuri. Cam la fel ca procentele voastre, că mai aveți un pic și cadeți de pe podium în sondaje. Nu vă ma bateți capul cu ce președinte vrea poporul pentru viitor. Mai bine gîndiți-vă cît îl mai rabdă pe ăla actual, nu de alta, dar s-ar putea să termine mandatele cu minus în față la încredere, la cît de bine se plimbă prin politică și nu numai...

P.S: Mă întreb ce o zice șeful tău de partid, frate Sighiartău, că l-ai ras azi de pe lista de prezidențiabili și l-ai băgat în schimb pe Boc? Mie mi-e să nu facă poc!", a scris Radu Cristescu în postarea de pe Facebook.