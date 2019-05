Radu Mazăre, dezvăluiri despre condițiile din închisoarea din Madagascar: Stăteam în genunchi și cu mâinile la ceafă

Fostul primar al Constanței Radu Mazăre face dezvăluiri despre condițiile din închisoarea în care a stat în Madagascar. Într-o declarație trimisă prin intermediul avocatului său, Mazăre descrie succint peisajul carceral din Africa.

"Dupa ce am facut puscarie in Madagascar, acolo unde apelul detinutilor se facea intr-o curte cu pamant si mizerie pe jos , unde 1400 de oameni stateam in genunchi si cu mainile la ceafa, fara paturi si toalete, crede oare cineva ca nu o supravietuiesc in puscariile din Romania? Ma voi descurca onorabil si demn!



Amintirile si iubirea nu mi le poate lua nimeni!", scrie Mazăre.