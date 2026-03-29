Radu Miruță acuză PSD că a copiat un proiect de lege al USR și l-a depus în Parlament: „Chiar îi încurajez să o mai facă”

Radu Miruță, ministrul Apărării. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Miruță, îi acuză pe aleșii PSD că au copiat un proiect de lege, inițiat de USR în 2022, și l-au depus în Parlament. Actul normativ al USR, care vizează interzicerea închiderii surselor de energie pe cărbune fără înlocuirea lor cu altă capacitate, a fost tergiversat și în cele din urmă respins de „majoritatea PSD - PNL de atunci”, a spus ministrul. Deși a denunțat „plagiatul”, Radu Miruță a spus că el și colegii USR din Parlament vor vota legea PSD deoarece este una corectă.

Radu Miruță a scris, pe Facebook, că îi „încurajează” pe social-democrați să mai copieze legi inițiate de USR deoarece este „dovada clară că propunerile noastre sunt bune”.



„Parlamentari ai PSD au ajuns să copieze proiectele depuse de USR în Parlament. Nu pot decât să mă bucur şi chiar îi încurajez să o mai facă - este dovada clară că propunerile noastre sunt bune. Cât despre 'plagiat', nu am nicio emoţie: copia nu va fi niciodată mai bună decât originalul.

În 2022, când PSD-ul de atunci la braţ cu PNL-ul de atunci închideau surse de producere a energiei electrice pe cărbune, am depus împreună cu Cristina Prună proiectul PL-x 121/2022, o lege simplă şi de bun-simţ: nu închizi o sursă de energie electrică pe cărbune până nu pui altceva în loc. Era timp să facem lucrurile responsabil. Majoritatea PSD - PNL de atunci a tergiversat proiectul, parlamentarii lor au votat împotrivă, apoi l-au băgat la sertar”, a scris Miruţă, duminică, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Apărării a spus că legea PSD este una corectă și cei de la USR o vor vota, deși ar fi trebuit să fie adoptată din 2022.



„Acum, când oamenii au ieşit în stradă în Gorj, PSD a copiat proiectul USR, l-a băgat în Parlament şi vor să pună pe ordinea de zi săptămâna aceasta copia lor, nu originalul nostru, chiar dacă sunt identice. Foarte bine. USR îl va vota şi pe al lor, pentru că principiul este corect şi l-am susţinut consecvent. Doar că acest principiu trebuia aplicat încă din 2022, de când am introdus acest proiect în Parlament” a afirmat Miruţă.

Totuși, Miruță a spus că PSD se contrazice, în condițiile în care „Ministerul Energiei a semnat chiar săptămâna aceasta OUG 20/2026 care face exact opusul - decide închiderea cărbunelui fără să pună nimic în loc".



„Nicio asumare europeană nu interzice punerea înainte a altceva în schimb. Atât de 'serioasă' este această abordare. Restul este doar o scenă de teatru politic”, a completat ministrul Apărării.