Radu Miruță, atac la Sorin Grindeanu: „Nu poți ridica mâna în Guvern și apoi să spui la televizor că nu ești de acord”

Ministrul USR al Economiei, Radu Miruță, a declarat că România se află într-o situație financiară extrem de dificilă, în care „nu sunt suficienți bani nici pentru ziua de mâine în unele situații”, și a acuzat ipocrizia unor colegi de guvernare, făcând referire la Sorin Grindeanu.

„România este într-o situație economică financiară destul de strâmtorată. Nu sunt suficienți bani și nu sunt suficienți bani pentru ziua de mâine în unele situații, de aceea, Guvernul a venit cu aceste propuneri. Dacă nu-i constituțional, înseamnă că nu există susținere pentru aceste măsuri coordonate de premierul Ilie Bolojan, susținute de partidele care compun această coaliție”, a declarat Miruță, la Digi 24.

El a adăugat că toate deciziile luate de Executiv sunt asumate de întreaga coaliție și nu pot fi contestate public de cei care le-au votat în ședințele de Guvern.

„Să știți că orice vedeți, emanație, decizie a Guvernului, dincolo de croșetările astea prin diverse studiouri de televiziune, să știți că rezultă prin decizie în unanimitate, cu toate partidele aflate la guvernare. Nu poți să spui că la ședință, la Palatul Victoria, ridici mâna și ești de acord, după care la televizor vii și spui că ce a decis Guvernul este ceva ce eu nu doresc”, a spus ministrul USR al Economiei.

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a criticat public în repetate rânduri măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan.