Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu, după valul de critici: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”

Ministrul Apărării, Radu Miruță. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a venit cu precizări după reacțiile apărute în spațiul public în urma declarației sale despre Nicolae Ceaușescu, care, potrivit acestuia, „pe anumite zone a fost patriot”. Răspunsul său a fost intens criticat pe rețelele sociale.

Într-un mesaj publicat ulterior pe Facebook, Miruță a explicat că ideea de patriotism nu poate fi asociată cu un regim care a încălcat libertatea și demnitatea oamenilor. În opinia sa, renunțarea la bunăstarea și drepturile cetățenilor pentru a susține un proiect personal de putere nu poate fi justificată prin patriotism.

„Am primit mai multe întrebări de ce nu am răspuns «tăios» la Digi24 când am fost întrebat dacă Ceaușescu a fost sau nu patriot”, a scris ministrul.

Radu Miruță spune că a ales să își construiască răspunsul pornind de la definiția patriotismului, pe care o leagă direct de respectarea libertății, demnității și nivelului de trai al populației. El consideră că aceste valori nu pot fi separate de ideea de dragoste față de țară.

„Întrebarea a fost directă: a fost sau nu Ceaușescu patriot? Eu am răspuns de ce nu stau în picioare argumentele celor care zic că el a construit și a fost patriot”, a explicat Miruță.

Ministrul afirmă că poziția sa a fost influențată și de contextul actual din societatea românească, unde există încă un curent de nostalgie față de perioada comunistă.

„Într-o țară în care aproape jumătate dintre cetățeni declară nostalgie față de comunism, am considerat important să discut și de ce unii încă îl văd ca pe un erou și de ce aceste argumente nu sunt valide”, a mai scris ministrul Apărării.

El susține că este nevoie de o discuție deschisă despre aceste percepții și că ignorarea lor sau respingerea lor fără explicații riscă să mențină confuziile legate de trecut. În opinia sa, societatea are datoria de a lămuri aceste subiecte prin argumente clare.

Ministrul spune că nu este suficientă o etichetare simplă a fostului dictator drept „nepatriot”, fără a explica motivele concrete.

Nu e suficient să spui «nu a fost patriot», fără să arăți de ce: pentru că a distrus destine, a sufocat libertatea, a ruinat economia și dezvoltarea și a condamnat o țară întreagă la frică și izolare.

În final, Radu Miruță a recunoscut că formularea răspunsului său din emisiune putea fi mai clară și mai bine structurată.

„Doar prin dialog onest și argumente putem închide definitiv această discuție cu trecutul. Altfel, admit că puteam să încadrez și să nuanțez mult mai bine răspunsul”, a conchis ministrul Apărării.