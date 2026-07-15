Radu Miruță îi avertizează pe oameni să nu plătească dacă au primit mesaje cu amenzi de la Ministerul Transporturilor: „Este un fals”

1 minut de citit Publicat la 12:42 15 Iul 2026 Modificat la 12:43 15 Iul 2026

Linkul transmis prin SMS de către hackeri duce către un domeniu fals. Foto: Getty Images

Ministrul Radu Miruță a avertizat că, în aceste zile, are loc o înșelătorie online, în care se folosește numele Ministerului Transporturilor. Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) încearcă să limiteze rostogolirea informațiilor false, după ce mai mulți români au fost păcăliți și au plătit amenzi de circulație fictive, relatează Agerpres.

Radu Miruță a atras atenția că Ministerul Transporturilor nu trimite astfel de mesaje oamenilor.

„Atenţie la informaţiile false care circulă în aceste zile în numele Ministerului Transporturilor şi care încearcă să păcălească românii, direcţionându-i să plătească urgent amenzi de circulaţie fictive către un website în spatele căruia altcineva încasează banii.

Este un fals, pe care colegii de la DNSC (Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, n.r.) l-au descoperit şi îl limitează.

Ministerul Transporturilor nu trimite astfel de mesaje! Mesajul creează o urgenţă artificială: termen-limită de câteva zile, ameninţări cu penalităţi, blocarea inspecţiei tehnice sau transferul cazului la parchet”, a scris oficialul, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Linkul transmis prin SMS de către hackeri duce către un domeniu fals, care imită vizual platforma oficială Ghişeul.ro, iar formularul solicită date de identificare şi apoi datele complete ale cardului bancar (număr, dată de expirare, CVV).

Nicio instituție publică nu solicită astfel de informaţii printr-un link primit prin SMS.

De asemenea, suma solicitată apare afişată şi în dolari americani, „un alt semn că pagina nu aparţine unei instituţii româneşti”.

Experţii în securitate cibernetică din cadrul DNSC recomandă utilizatorilor să nu acceseze link-uri din SMS-uri care anunţă amenzi sau datorii, oricât de urgent ar părea mesajul, precum şi să verifice amenzile exclusiv pe ghiseul.ro, introdus manual în browser. În cazul în care au fost introduse deja datele cardului, trebuie să fie contactată banca pentru blocare.

Domeniul fals este deja inclus pe lista neagră a DNSC, disponibilă la adresa https://pnrisc.dnsc.ro/blacklist/, unde pot fi consultate şi alte pagini de Internet nelegitme.

Lista acestor domenii se actualizează treptat, în timp real, în funcţie de incidentele apărute şi descoperite pe parcurs.