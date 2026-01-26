Radu Miruță: "Nu e plan de a tăia nici pensie, nici soldă, nici de a modifica criteriile de calcul al pensiei în zona militară sau MAI"

Radu Miruță: "Există tot felul de scenarii care se fac". Foto: Armata României/Facebook

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarat, luni, că în ceea ce priveşte calculul pensiei în zona militară sau a MAI, nu sunt planuri “nici pentru a tăia pensia, nici solda, nici pentru a modifica criteriile după care astăzi se iese la pensie”.

"Eu vă spun ce este în documentele Ministerului Apărării. Astăzi, când dumneavoastră mă întrebaţi, din cei vreo 3.700 de angajaţi care ar fi putut să se pensioneze, 75%, chiar dacă au îndeplinit vârsta de pensionare, au decis să nu se pensioneze. Evident că suntem preocupaţi, nu forţând, ci să aranjăm piesele în interiorul acestor ministere astfel încât cei care decid să nu se pensioneze să fie stimulaţi pentru a face asta, nu cu forţa, ci doar dacă ei consideră, spunându-vă că astăzi 75%, fără niciun stimulent, au decis să rămână în continuare angajaţi", a afirmat Miruţă, potrivit Agerpres.

Potrivit ministrului, "există tot felul de scenarii care se fac", însă "spaimele astea care sunt introduse sunt neadevărate".

"Atât timp cât fără niciun stimulent, oamenii au decis să rămână în continuare să lucreze, atât timp cât cei care sunt deja la pensie au observat că din 2017 Guvernele României, succesiv, au decuplat creşterea pensiei, actualizarea pensiei de creşterea soldei, oamenii au înţeles că momentul cel mai avantajos să mergi înspre pensie, dacă nu te obligă cineva, este când vei fi ajuns să câştigi o sumă mai mare de bani", a explicat Radu Miruţă.

Preocuparea este ca "modificările care urmează să fie făcute, dacă vor fi făcute, să dea un beneficiu celor care se gândesc să meargă la pensie şi nu un dezavantaj", a adăugat el.

"Într-o ţară (...) de graniţă cu o ţară care se află în război este contraintuitiv să tai pensie, să tai salarii la zona militară sau, mă rog, la zona Ministerului Afacerilor Interne. Nu, nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă, nici a modifica criteriile după care astăzi se iese la pensie, în ceea ce priveşte calculul pensiei", a subliniat ministrul.

Radu Miruță, despre creșterea vârstei de pensionare

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat, în urmă cu două săptămâni, la Antena 3 CNN, că va fi finalizat un proiect de lege privind creșterea vârstei de pensionare pentru angajații MAI și MApN. Totodată vor fi vizați de această măsură și angajații din serviciile de informații, precum SRI sau SPP.

“La MApN și la MAI este o chestiune mai specială. Avem 600 de km de graniță cu o țară care are război și nu poți să zici că reduci armata. La MApN se lucrează începând de astăzi până săptămâna viitoare la un proiect de lege împreună cu MAI pentru creșterea vârstei de pensionare. Ăsta este compromisul coaliției, să nu tai din salariu, din numărul de angajați, dar să contrinbui la efort prin creșterea vârstei de pensionare”, spunea atunci Radu Miruță.

Astăzi, Miruță a precizat că există o anumită preocupare în spaţiul public ca "ceea ce ţine de zona militară, de zona entităţilor de forţă, să fie trasă într-o spaimă, într-o dezinformare, pentru că lucrurile astea profită celor care nu vor binele României".

"Trebuie avut în vedere următorul aspect: (...) Ministerul Apărării nu plăteşte doar salarii, de la Ministerul Apărării se plătesc şi pensii. Dacă astăzi sunt 3.700 de oameni care îndeplinesc condiţiile să se pensioneze, dacă vor ieşi la pensie, Ministerul Apărării va plăti pentru acei oameni şi cheltuielile asociate cu pensia şi va plăti şi cheltuieli asociate cu salariile celor care vor fi angajaţi în locul celor care pleacă la pensie, că nu se pune problema scăderii numărului de militari. (...) Dacă noi vom reuşi să-i stimulăm financiar pe oameni să decidă că e mai avantajos să rămână în activitate, asta va salva un culoar dintre cele două, pentru că nu vom plăti şi pensiile şi salariile celor care vin în locul acestora. În funcţie de cât de mult va permite bugetul pentru a face această stimulare, vom vedea cât de mulţi oameni vor decide să nu plece la pensie, chiar dacă îndeplinesc condiţiile, pe lângă cei care au fost deja anunţaţi, nu ştiu, 15.000 la MAI, 3.700 la MApN şi vedem cât de mare este economia. Noi nu putem spune că luăm bani, nu ştiu, de la Sănătate, de la Învăţământ. Noi spunem că este extrem de important Ministerul Apărării, e critic să înzestrăm Armata cu tehnologie de ultimă generaţie şi să-i plătim bine pe aceşti oameni. (...) Preocuparea este de a stimula, nu de a lua", a transmis Radu Miruţă.