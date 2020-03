Radu Tudor: 10 măsuri care se impun ACUM în România

Zilele trecute am publicat doua din cele 10 propuneri, in speranta ca, tratate pe rand, subiectele vor capata mai multa consistenta. Reactia autoritatilor o voi evalua chiar in aceasta saptamana, ultima probabil in care mai avem ragaz si avans in lupta impotriva #coronavirus.

MASURI DE IMPLEMENTAT IN URMATOARELE 7 ZILE DIN STAREA DE URGENTA

1. Preluarea Romexpo de catre Comandamentul pentru Situatii de Urgenta.

Pavilionul central e ideal pentru amplasarea unui mare spital de campanie, multe pavilioane laterale pentru separarea functie de gravitate, spatii ample de intrare si parcare masini, inclusiv aterizare elicopter. Pe acest model ar trebui organizate la fel sălile de sport din toate orasele mari

2. Amanarea pana la 31 dec a programelor PNDL 1, 2 si CNI și înființarea cu aceste fonduri a Programului pentru Situatii de Urgenta pentru spitale centrale si locale, achizitii de echipamente si tehnica medicala. Problema paturilor de Terapie Intensiva si a ventilatoarelor de plamani e dramatica (Avem 2100 locuri de Terapie Intensiva ocupate 90% si ZERO ventilatoare pe stoc). Intr-o prima etapa urgenta, e nevoie de 1000 de paturi ATI cu 1000 de ventilatoare

3. Redirectionarea fondurilor europene pe achiziții de sanatate : echipamente, medicamente. Implicarea ministrului fondurilor europene si al afacerilor externe in convingerea Comisiei Europene ca trebuie sa schimbam destinatia unor fonduri sau sa adaugam acest obiectiv pe programe deja existente

