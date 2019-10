Foto: Captură Antena 3

Radu Tudor remarcă, pe blog, gestul inedit al premierului desemnat Ludovic Orban de a-i însoți pe miniștrii propuși la audieri, în Parlament, arătând că, deși nu este nevoit, el se oferă să inițieze un dialog cu parlamentarii, ceea ce e „de salutat în contextul unor pași necesari pentru revenirea la normalitate”.

”Gestul interesant facut de presedintele PNL si premier desemnat Ludovic Orban de a-si insoti aproape toti ministri desemnati la audieri este un interesant gest de solidaritate. Desi premierul desemnat nu este audiat in Parlament potrivit Constitutiei, Orban se ofera singur sa faca un dialog cu parlamentarii. De salutat in contextul unor pasi necesari pentru revenirea la normalitate dupa ani de pustiire democratica din 2005 pana in 2015-16”, scrie Radu Tudor.

Totodată, Radu Tudor lansează o întrebare interesantă: „Pe ce se bazează Ludovic Orban?”.

Realizatorul emisiunii Punctul de întâlnire, de la Antena 3, arată că „dupa voturile din comisie si stare de tensiune maxima din PSD, contextul pare favorabil trecerii unui guvern PNL. Asta urmareste Ludovic Orban? Face tot ce-i sta in putinta pentru acest obiectiv? Sau e mai degraba un joc ce poate duceri la alegeri anticipate, atat de invocate si dorite de Klaus Iohannis?”

”Informatiile de culise arata o insuficienta negociere cu liderii partidelor ce ar putea asigura o majoritate. Si o relatie foarte rece cu Pro Romania, fara voturile caruia noul executiv nu trece. Ar putea compensa lipsa voturile Pro Romania negocieri cu nemultumiti din PSD sau cu independenti? Sigur. Numai ca acest fapt nu se intampla si pare ca Ludovic Orban ia lucrurile “a la legere”.

(...)Daca trece guvernul luni in Parlament, e o victorie a PNL. Daca nu trece, e o victorie partiala a lui Iohannis, care pledeaza pentru anticipate prin caderea succesiva a doua propuneri de guvern. (...) Pe ce se bazeaza Ludovic Orban? Mai sunt 5 zile si vom afla cu toti”, scrie Radu Tudor, pe blog.

Mai multe articole pe radu-tudor.ro.