Radu Tudor: ”Cine crede ca atacurile în rafală pornite de Rareș Bogdan sunt întâmplătoare, se înșală!”

Prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a ieșit la rampă cu un atac asupra propriului Guvern, asupra ministrului de Externe și a unor colegi din partid.

Sursa foto: Antena 3 CNN

”Când am intrat în politică, nu credeam că sunt atât de mulți cretini”, a spus el.

Cine crede ca atacurile în rafală pornite de Rareș Bogdan sunt întâmplătoare, se înșală. PNL sta pe un butoi cu pulbere.

Sunt grupări care deja împart portofolii, ministere, poziții și influență odată cu preluarea unor poziții noi la Palatul Victoria, în urma schimbării premierului.

Sunt personaje de la vârful PNL care-și fac deja calcule cu schimbarea lui Nicolae Ciucă din fruntea PNL, pentru ca “nu va mai fi premier, nu mai are influență, Iohannis e total absent, trebuie sa ne punem omul nostru”.

Rareș Bogdan devine un Che Guevara al PNL, un lider politic ce-și asumă în mod direct un atac devastator la Klaus Iohannis.

Ținta Aurescu e doar un pretext.

Este de fapt prilejul perfect pentru a deschide o discuție mai amplă în PNL privind posturile influente de la guvernare.

Mai mult decât atât, Rareș Bogdan devine liderul revoltei din interiorul PNL.

Trei voci s-au situat de partea lui: Dan Motreanu, Robert Sighiartau, Pavel Popescu.

Două voci, împotrivă : Alina Gorghiu și Ionuț Stroe.

O concluzie facilă, precum e gândirea în PNL, ne-ar spune că avem deja două tabere. Cel puțin.

Rareș Bogdan e un politician cu vizibilitate. Are o voce puternica, e dezinvolt în comunicare, grație experienței de fost jurnalist. Are potențial de a răsturna masa la care sta cu cei pe care nu-i agreează.

Sunt voci care spun că Rareș Bogdan este extrem de vulnerabil, că are multe probleme și schelete în dulap. Și că are aceste ieșiri pentru a lansa el primul atacul. Nu știu la ce se referă aceste zvonuri, doar am luat notă de existența lor.

Cu o guvernare liniștită ce a generat creștere economica, compensarea preturilor la energie și mărirea pensiilor, PNL se auto-detonează azi, ca un sinucigaș politic, în văzul lumii.

Abia ce-și revenise PNL în sondaje, după catastrofalele mandate anterioare. Cu Nicolae Ciucă în fruntea partidului, scorul a crescut de la 17 la 22%, fiind la guvernare.

Sociologii spun ca electoratul apreciază înțelegerea dintre partidele de guvernare și că n-au nevoie de certuri și instabilitate, cu un război la graniță și multe alte probleme.

Nu știu dacă lipsa totală de implicare a președintelui Iohannis și deja faimoasa lui lipsă de comunicare are o contribuție la situația din PNL.

Totul mergea liniștit spre o schimbare liniștită a premierilor și preluarea de către PNL a unor portofolii grele. Probabil, la împărțirea fotoliilor, au apărut mai mulți pretendenți decât locuri și a ieșit scandal.

De aici atacul la diplomatul de cariera Aurescu, al cărui scaun e vizat de membri de partid.

Chiar atributul de coordonator al politicii externe al președintelui României este contestat prin aceasta alegere a lui Aurescu. Partidul vrea un politician in fruntea diplomației, care sa împartă eventual contra cost posturile în diplomație, începând cu cele de ambasador și consul general.

După o viata liniștită, cu un guvern neconflictual și o viata instituțională relativ calmă și așezată, președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciucă sunt anunțați că sub scaunele lor de la palat și partid a fost amorsată câte o bombă. Autorul e cunoscut.

Va avea succes revoluționarul Rareș Bogdan să scuture din temelii PNL si Palatul Cotroceni cu suflul său exploziv?

Și să genereze un cutremur în stabila coaliție de guvernare? Suntem ochi și (mai ales) urechi!