Raluca Turcan cere să fie amendată: Consider că este corect. Înțeleg criticile și mi le asum

"Am solicitat să fiu amendată. Consider că este corect, chiar dacă au fost doar câteva momente și în tot restul timpului, am respectat regulile. A fost o neatenție , pentru care îmi pare rău, nicidecum nu a fost o sfidare sau nepăsare.

Înțeleg criticile și mi le asum, dar trebuie să explic și manipulările care au apărut mai ales în mediul on-line: într-un mod tipic lor, cei de la PSD au suprapus imagini de la acțiunea de împădurire cu fotografii mai vechi, cum este fotografia în care apar la masă alături de echipa mea din Sibiu, asta arată și direcția vădit manipulatoare a acestei situații.

Este important să respectăm toți regulile, este important să rămânem prudenți și să ne protejăm sănătatea noastră și pe a celor din jurul nostru. Înțeleg că oamenii au obosit cu toții, dar trebuie să rămânem prudenți și să accelerăm vaccinarea. Putem fi mai bine în scurt timp", a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Am solicitat să fiu amendată. Consider că este corect, chiar dacă au fost doar câteva momente și în tot restul timpului,... Publicată de Raluca Turcan pe Miercuri, 31 martie 2021

Bode a anunţat sancţiuni pentru Voiculescu şi Turcan

Ministrul Afacerilor Interne a comentat cele două situaţii în care Vlad Voiculescu şi Raluca Turcan au fost surprinşi fără mască de protecţie. Bode a ţinut să precizeze că "toţi suntem egali în faţa legii" şi a anunţat sancțiuni pentru ministrul Sănătăţii şi ministrul Muncii.

Lucian Bode a fost întrebat dacă Raluca Turcan şi Vlad Voiculescu vor fi sancționați, având în vedere că au fost surprinși încălcând măsurile sanitare de protecţie.

"Sunt 2 chestiuni: am spus de fiecare dată și o repet că nu sunt adeptul sancțiunii de dragul sancțiunii. Rolul nostru este în principal de prevenție. Weekend-ul trecut am avut o medie de 103.000 de cetățeni verificați pe zi și 8400 au fost amendați. Deci nu toți au fost amendați, pentru că avem prevenție.

Nimeni nu este mai presus de lege, suntem egali în fața legii, nici doamna Raluca Turcan, nici domnul Vlad Voiculescu.

Eu am spus foarte clar: toți suntem egali în fața legii și toți trebuie să răspundem în fața legii. Evident că toți suntem egali în fața legii, și toți trebuie să răspundem în fața legii şi Voiculescu şi Turcan”, a declarat Lucian Bode.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal