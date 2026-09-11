Raluca Turcan cere interzicerea telefoanelor mobile în școli, pe modelul Danemarcei. "Am depus un proiect, să-l adoptăm rapid"

Raluca Turcan cere interzicerea telefoanelor mobile în școli, pe modelul Danemarcei. FOTO: Facebook Raluca Turcan

Deputata PNL Raluca Turcan cere interzicerea telefoanelor mobile în școli și licee, inclusiv în timpul pauzelor, pe modelul Danemarcei care a anunțat că ia în calcul o astfel de măsură în contextul rezultatelor testelor PISA 2025.

Turcan spune că a depus în urmă cu câteva luni un proiect de lege în acest sens și solicită Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților să îl introducă pe ordinea de zi și să îl adopte rapid.

Deputata susține că proiectul de lege pe care l-a inițiat prevede interzicerea telefoanelor mobile în școli și că acesta a primit aviz pozitiv din partea Ministerului Educației.

"Nu este o pedeapsă pentru copii și nici un război cu tehnologia. Este o măsură extrem de utilă pentru a le reda copiilor noștri capacitatea de a se concentra", a afirmat Turcan.

Turcan compară rezultatele Danemarcei cu cele ale României și subliniază diferențele dintre cele două țări. La științe, Danemarca a obținut 478 de puncte, față de 425 în România. La matematică, scorurile au fost de 471, respectiv 419 puncte, iar la citire, 460 față de 413.

"Datele PISA arată că distragerea atenției, provocată de dispozitivele digitale, este asociată în România cu un minus de 18 puncte, față de 11 puncte media OECD. Avem nevoie de predare mai bună, profesori sprijiniți să performeze, programe mai aerisite, evaluare obiectivă, politici pentru copiii vulnerabili și intervenție mult mai puternică acolo unde sărăcia definește astăzi rezultatul școlar al unui copil", a transmis Turcan.

Potrivit datelor invocate de deputată, doar 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competență la matematică, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate nu ajung la nivelul de bază. La citire, proporția este de 52%.

La nivelurile superioare de performanță, procentele sunt și mai reduse: aproximativ 4% dintre elevii români ajung la nivelurile superioare la matematică, 2% la științe și doar 1% la citire.