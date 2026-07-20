Raluca Turcan spune că Platforma Conservatoare din PNL „pare construită în birou la Grindeanu”: „Execută comenzile PSD”

Deputata PNL Raluca Turcan. Foto: Agerpres

Deputata Raluca Turcan spune că așa-zisa „platformă conservatoare” din PNL pare construită în birou la președintele PSD, Sorin Grindeanu, subliniind că liberalii au deja un program politic care definește clar identitatea, valorile și direcția partidului.

„Așa-zisa 'platformă conservatoare' din PNL pare construită în birou la Sorin Grindeanu. Cel mai probabil, această inițiativă face parte din planul anunțat de Sorin Grindeanu de a-și asigura o majoritate parlamentară pentru viitoarele sale proiecte politice sau pentru cine știe ce altă construcție de culise. PNL nu are nevoie de o nouă 'platformă conservatoare'. PNL are deja un program politic care îi definește clar identitatea, valorile și direcția. Problema nu este lipsa unei doctrine, ci lipsa de consecvență a unor oameni care au ales să o abandoneze. Conservatorismul nu poate fi folosit drept paravan pentru compromisuri politice. Nu poate justifica apropierea de PSD, dependența de PSD, împărțirea funcțiilor cu PSD, sinecurile, mufarea la bani publici sau participarea la grupări care au transformat statul într-o sursă de privilegii”, a scris Turcan, pe Facebook.

Ea îi îndeamnă pe cei care cochetează cu un nou partid să aibă curajul propriilor convingeri și să-și facă propria formațiune.

„Dacă cei care cochetează cu un nou partid cred cu adevărat în proiectul lor atunci să lase justificările de circumstanță. Să aibă curajul propriilor convingeri. Să-și facă partid. Să meargă în fața românilor. Să ceară votul oamenilor spunându-le ca esența liberalismului înseamnă sa execute comenzile PSD. Atunci vom vedea dacă există susținere populară pentru politica trădării”, a completat Raluca Turcan.

Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, susține că este important ca PNL „să redevină un spațiu al dialogului autentic, în care fiecare membru este ascultat și respectat”.

„Diversitatea opiniilor nu este o slăbiciune, ci o resursă. Sunt convins că foarte mulți colegi liberali gândesc astfel. Vocea aleșilor locali trebuie să conteze mai mult în procesul de decizie, deoarece ei sunt cei care reprezintă partidul în comunități, cunosc realitățile din teren și poartă, zi de zi, responsabilitatea în fața cetățenilor. Din aceste motive susțin Platforma Liberal-Conservatoare din interiorul Partidului Național Liberal. Este un demers care își propune să reafirme identitatea doctrinară a partidului, să promoveze valorile liberal-conservatoare care au definit dintotdeauna PNL și să ofere un cadru pentru o dezbatere deschisă, onestă și responsabilă despre viitorul nostru. Platforma nu este îndreptată împotriva partidului și nici împotriva cuiva. Dimpotrivă, își propune să întărească PNL prin dialog, prin respect reciproc și prin revenirea la principiile care au făcut din Partidul Național Liberal principalul partid al dreptei românești”, a transmis Veștea.